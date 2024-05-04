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TCMB'nin enflasyon mücadelesinde kritik dönüm noktası: O tarih açıklandı

TCMB'den enflasyon ve kredi açıklaması. Enflasyonun düşeceği tarih verildi

Yayın Tarihi: 04.05.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:32
TCMB'nin enflasyon mücadelesinde kritik dönüm noktası: O tarih açıklandı

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. TCMB, geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda politika faizini sabit tutma kararı alırken, enflasyon üzerindeki endişelerini ve ihtiyatlı duruşunu yineledi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, kredi büyümesindeki belirgin yavaşlama dikkat çekti. Bu karar ekonominin para politikasına karşı gösterdiği hassasiyetin azalmakta olduğuna işaret etmekte olduğunu ortaya çıkardı.

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PPK toplantısında enflasyon, gündemin en önemli maddesiydi. Mart ayında aylık ve yıllık enflasyonda düşüşler gözlemlenmesine rağmen, bu düşüşler TCMB'nin öngörülerinin altında kaldı. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının devam etmesi gerekliliği enflasyon rakamları ile ortaya çıkarken, kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

2024 İkinci Yarısında Dezenflasyon

2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonu tesis etmeyi hedeflediğini açıklayan TCMB, para politikası kararlılığına devam edeceklerini ve bu karar sonrasında da yılın ikinci yarısı itibari ile düzelmenin olabileceğini belirtti.

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