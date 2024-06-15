Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

TCMB tarafından uzun zamandır sıkı para politikaları ekonomi ve enflasyon konusunda düzelmelere adım atılması adına uygulamaya dahil edilirken, uygulanan bu politikaların meyvesi yenmeye başlayacağa benziyor. Geçtiğimiz Haziran ayından sonra 9 ay boyunca arttırılan faiz oranları, KKM çıkışlarını hızlandırıp TL’nin yükselmesi adına sağlanırken bu artışın kredi kartı faizleri ve kredi faizleri üzerindeki etkisi de vatandaşı yormaya yetmişti. Geçtiğimiz sene 2’li oranlarda seyreden ihtyiaç kredileri geçtiğimiz aya kadar 6 civarında seyrederken, Mayıs ve Haziran oranları ile birlikte ortalamanın düşmeye başladığı, uzmanlar tarafından belirtildi. 2 aydır politika faizinin yüzde 50’de sabit tutulmasının bu oranların düşmesine mahal verdiği biliniyor. Öyle ki ilk defa yüzde 4,5 oranın altına ortalama olarak düştüğü gözlemlenirkjen uzman isimler kredi kullanmak isteyen bireyi uyarmaya devam ediyor.





Kredi kullanmak isteyen, ihtiyacı olan birey için kredi kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten uzmanlar, bu oranların henüz daha fazla alt kademeye düşmeyeceğini açıkladı. Son 2 aydır mevcut düşüşün bayram zamanlarına denk gelmesi ya da yaz mevsiminin getirdiği kampanyaların etkisi olabileceğini belirten uzmanlar, bu düşüşün geçici bir süre için olabileceğini de yineledi.

MERKEZ BANKASI’NIN KARARLARI ETKİLİ OLACAK

Düşüş eğiliminde olan bu faizlerin, TCMB tarafından alınacak olan kararlara bağlı olarak değişebileceği açıklaması da yapılırken, en önemli faktörün bu kararlar olduğu belirtiliyor.





Geçtiğimiz aylarda neredeyse geri ödemesi 2 katına kadar yanaşan kredi geri ödemelerinde 100.000 TL tutarın hesapları değişti. 12 ay vade ile ödeme imkanı sunulan kredi ödemelerinde geri ödenecek olan tutarın 165 bin TL ile 172 bin TL arasındadeğişmeye başladığı da düşüşün ispatlayıcısı olarak sunulıyor.

KREDİLERDE VADELER UZAYABİLİR

BDDK tarafından alınan kararlar doğrultusunda kredi vadelerinde belli tutara göre belli vadede geri ödeme imkanı sağlanmıştı. Ancak alınması olası kararlar doğrultusunda kredi vadelerinin 60 aya kadar uzatılabileceği tahminleri yapılıyor.

Kredi kullanmak isteyen tüketicinin düşen faiz oranlarını değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunan uzman isimler, bankadan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilecek olan kampanyalar için tercihin araştırılarak yapılması gerekliliğini de bildiriyor