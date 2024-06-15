Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

Kredi kullanmak isteyen, ihtiyacı olan birey için kredi kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten uzmanlar, bu oranların henüz daha fazla alt kademeye düşmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:17
Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

TCMB tarafından uzun zamandır sıkı para politikaları ekonomi ve enflasyon konusunda düzelmelere adım atılması adına uygulamaya dahil edilirken, uygulanan bu politikaların meyvesi yenmeye başlayacağa benziyor. Geçtiğimiz Haziran ayından sonra 9 ay boyunca arttırılan faiz oranları, KKM çıkışlarını hızlandırıp TL’nin yükselmesi adına sağlanırken bu artışın kredi kartı faizleri ve kredi faizleri üzerindeki etkisi de vatandaşı yormaya yetmişti. Geçtiğimiz sene 2’li oranlarda seyreden ihtyiaç kredileri geçtiğimiz aya kadar 6 civarında seyrederken, Mayıs ve Haziran oranları ile birlikte ortalamanın düşmeye başladığı, uzmanlar tarafından belirtildi. 2 aydır politika faizinin yüzde 50’de sabit tutulmasının bu oranların düşmesine mahal verdiği biliniyor. Öyle ki ilk defa yüzde 4,5 oranın altına ortalama olarak düştüğü gözlemlenirkjen uzman isimler kredi kullanmak isteyen bireyi uyarmaya devam ediyor.

tll

Kredi kullanmak isteyen, ihtiyacı olan birey için kredi kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten uzmanlar, bu oranların henüz daha fazla alt kademeye düşmeyeceğini açıkladı. Son 2 aydır mevcut düşüşün bayram zamanlarına denk gelmesi ya da yaz mevsiminin getirdiği kampanyaların etkisi olabileceğini belirten uzmanlar, bu düşüşün geçici bir süre için olabileceğini de yineledi.

MERKEZ BANKASI’NIN KARARLARI ETKİLİ OLACAK

Düşüş eğiliminde olan bu faizlerin, TCMB tarafından alınacak olan kararlara bağlı olarak değişebileceği açıklaması da yapılırken, en önemli faktörün bu kararlar olduğu belirtiliyor.

tll

Geçtiğimiz aylarda neredeyse geri ödemesi 2 katına kadar yanaşan kredi geri ödemelerinde 100.000 TL tutarın hesapları değişti. 12 ay vade ile ödeme imkanı sunulan kredi ödemelerinde geri ödenecek olan tutarın 165 bin TL ile 172 bin TL arasındadeğişmeye başladığı da düşüşün ispatlayıcısı olarak sunulıyor.

KREDİLERDE VADELER UZAYABİLİR

BDDK tarafından alınan kararlar doğrultusunda kredi vadelerinde belli tutara göre belli vadede geri ödeme imkanı sağlanmıştı. Ancak alınması olası kararlar doğrultusunda kredi vadelerinin 60 aya kadar uzatılabileceği tahminleri yapılıyor.

Kredi kullanmak isteyen tüketicinin düşen faiz oranlarını değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunan uzman isimler, bankadan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilecek olan kampanyalar için tercihin araştırılarak yapılması gerekliliğini de bildiriyor

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan- Özel görüşmesinde asgari ücrete zam çıktı! Temmuz ayında 23.000 TL geliyor

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Emekliye 15 Haziran'da 10.000 TL nakit ödeme geliyor! Gece yarısı nakit bombası patladı

KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Erdoğan- Özel görüşmesinde asgari ücrete zam çıktı! Temmuz ayında 23.000 TL geliyor

KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

Para arayanlara İŞ Bankası 50.000 TL kredi limiti verdi! 3 ay tek kuruş taksit ödenmeyecek

Emekliye 15 Haziran'da 10.000 TL nakit ödeme geliyor! Gece yarısı nakit bombası patladı

Ziraat Bankası müşterilerine acil duyuru! Sadece saatleriniz kaldı

Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak