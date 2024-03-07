Maaşlar yarısından daha fazla aratacak! Mart- Temmuz ayında hesaplara yatacak

2024 yılı zam açıklamaları devam ediyor.Özellikle de son zamanlarda belediye zamları konusunda önemli gelişmeler sergilenirken, seçim senesi olması sebebiyle zamlar adeta havada uçuşabiliyor. Çalışanını enflasyon karşısında ezdirmeme adınanda belediye yetkilileri, sendikalar ile vardıkları mutabakatlarda yüksek oranlı zamlara imza atıyor.

Gün gün Türkiye'nin dört yanından belediye zammı ile açıklamalar yapılmaya devam ederken, Kayseri'den de bu akıma ayak uyduran belediye zammı duyulmuş bulunuyor. Kayseri Sarıoğlan Belediyesi ile Hizmet-İŞ Sendikası bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imzaladı. Varılan mutabakatta çalışan maaşlarında önemli artış yaşandığı belirtildi.





SARIOĞLAN BELEDİYESİ PERSONEL ZAMMI

Sarıoğlan Belediye yetkilileri ile bağlı bulunulan Hizmet İş Sendikası arasında düzenlenen toplu görüşme sonrasında işçi maaşlarına %60 zam kararı verildi. Son zamanlara kalacak olunursa genel yapılan zamlar arasında dikkat çeken bir oranı paylaşmış oldu. Maaşlara yapılan %50 zam ile birlikte sosyal desteklere de düzenleme yapıldığı belirtildi.





Belediyelerin işçilerine yaptığı zamlar sadece Kayseri ile sınırlı değil. Geçtiğimiz gün Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi de işçilerine yaptıkları zamlar ile birlikte artan Hayat pahalılığına karşı desteklerinin devam ettiğini ispatladı. Birçok belediye benzer adımları atarak çalışanların alım gücünü korumayI hedefliyor. Belediyeler bağlı bulunulan sendikalar ile ortaklaşa düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonucunda muyabakata varıyor. Sendikalar, üyelerinin haklarını korumak adına ve enflasyon karşısında ayakta kalabilmeleri adına maksimum tutarda zam için görüşmeye dahil olurken, özellikle de seçim ve artan enflasyon sebebiyle, belediye yetkilileri de bu oranarı kabul ediyor.