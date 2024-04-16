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Asgari ücrete Temmuz zammı kesinleşti! Çıkacağı seviye işçiyi şok edecek

Asgari ücretle çalışan birey için 6 aylık enflasyon rakamları merakla beklenmeye başladı. Bu orana göre maaşlardaki erime gözler önüne serilecek için, Haziran ayı sonuna doğru verilecek müjde ile alakalı bekleyiş de devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:08
Asgari ücrete Temmuz zammı kesinleşti! Çıkacağı seviye işçiyi şok edecek

Enflasyon rakamlarının yılın ikinci yarısında düzene gireceğini belirten hükümet tarafından asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı belirtilmişti. Yeni yıl öncesinde yapılan bu açıklamanın akabinde 3 aylık enflasyon rakamındaki yükselişin Temuz ayına kadar da artacağı tahminleri sunulurken, asgari ücret zammı konusunda ayaklanmalar da başlayacak gibi duruyor. Asgari ücrete Aralık ayında yüzde 49,11'lik zam uygulaması devreye girmişti. 11.402 TL olan asgari ücret bu zam oranı ile 17.002 TL'ye yükselmişti. İlk dönem beğenileri kazanan bu zam, her ürün ve hizmete yapılan zam akabinde şu sıralar erimeye başlamış iken asgari ücrete Temmuz zammı tekrardan gündeme çıkmaya başladı. Peki asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretle çalışan birey için 6 aylık enflasyon rakamları merakla beklenmeye başladı. Bu orana gçre maaşlardaki erime gözler önüne serilecek için, Haziran ayı sonuna doğru verilecek müjde ile alakalı bekleyiş de devam ediyor. Temmuz asgari ücret zammı için henüz resmi bir açıklama yapılmasa da beklenti içinde bekleyiş devam ediyor. Temmuz 2024 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 

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ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI VAR

Yeni yıl öncesinde Çalışma Bakanlı Işıkhan tarafından yapılan açıklamada önceki senelerde asgari ücrete her sene tek zam yapıldığı belirtilmiş ve 2024 yılı için de aynı uygulamanın devreye gireceği belirtilmişti. Son 2 senedir hat safhada yükselen enflasyon rakamlarına istinaden ara zam uygulamasının devreye girdiğini belirten bakan, 2024'te gerek kalmayacağını belirtmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Enflasyon oranlarının durdurulamaz yükselişi karşısında uzmanlarda olası senaryoları değerlendirmeye başladı. 

Hergün gündeme düşen açıklamalara istinaden zam oranı ile alakalı meraklı gözlere açıklama o uzmandan geldi. Ara zam konusu beklenirken, uzman isim tarafından yapılan açıklamada ''Temmuz asgari ücret zammı kesin' denildi. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Uzmanı İsmail Sevinç tarafından asgari ücrete yapılacak olan zam değerlendirmesinde kesim zam olacağı belirtilirken, hesaplamalar ile zam oranı da şekillenmeye başladı. 

Enflasyon rakamlarının artmaya devam ettiği şu günlerde asgari ücretle çalışanın maaşları erimeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının yarısının açıklandı. Uzman isim bu açıklama akabinde asgari ücret tahmininde zammı da belirtti. 3 aylık enflasyon rakamına göre yüzde 15 zammın kesinleştiğini belirten isim, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 28 olacağını açıklarken zam oranı olarak ise yüzde 25 ila 30 arasına denk geleceğini belirtti. 

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