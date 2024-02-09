Hiç kimse bunu bilmiyor! Bilen asgari ücretli ise 19 bin lira aylık maaş alıyor

2023 yılı 2. döneminde ödenmek üzere asgari ücret 11.402 TL olrak açıklanmıştı. 2024 yılı zam çalışmaları da Aralık ayının sonunda şekillendi. Yapılan düzenlemede asgari ücrete yüzde 49.11 zam gelmesi ile birlikte 2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL'ye yükseldi. Ancak her asgari ücretli 17 bin lira almıyor. Öyle ki mesai paraları konusunda da bir çok asgari ücretlinin hakkı olduğu ama bilmediği yasalar mevcut. Yasalarda 45 saatlik çalışma sonrası mesaiye giriyor.

2024 yılında 17.002 TL asgari ücret alan bir asgari ücretlinin maaşının 22 bin liradan fazla ödnemesini sağlayacal hesaplama enflasyon verilerinin açıklaması sonrasında yapılmış bulunuyor. Öyle ki asgari ücretli 45 saatten sonra çalıştığı her saat başına mesai almak zorunda. Bu mesai tutarları da TÜİK'in yaptığı enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.





Çalışma saatlerinde bağımsız olarak hesaplandığı bilinen ve tahmin edilen asgari ücret maaşı, 45 saatin üzeri düzenlemelerde tam zamanlı çalışarında ödenmesi gerekliliği bulunuyor. Bilindiği üzere haftalık 45 saatlik çalışmaya minimum olarak ödenen maaş asgari maaş olarak bilinirken, saatlik 377 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.

TÜİK açıklaması sonrasında ise İş kanunları gereği asgari ücretliye her bir mesai saati için 566.73 TL ödeme yapılması gerekiyor. Ülkemizde genel olarak işleyiş günde 8 saat ve haftanın 6 günü olarak seyrederken, bu kural aslında 45 saatin üzerinde mesai saati olarak hesaplanması gerekiyor.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresine göre 3 mesai saati ödemesinin fazla yapılması gerekliliği bulunuyor. Bu da aylık 1698 TL mesai ödemesi anlamına geliyor. Günlük 9 saatlik çalışmada ise bu ödenecek tutar 9 saatlik bir mesai ödemesi olması gerekiyor. Bu kapsamda günde 9 saat çalışan bir asgari ücretlinin aylık maaşının 5094 TL artması gerekiyor. Hakkını arayan asgari ücretli bu hesaplamalar ile birlikte 18.700 TL ile 22 bin lira arasında aylık maaş alabiliyor.

Eğer ki çalışma saati artan bir asgari ücretli İş Mahkemesine başvurması durumunda da genel olarak haklı kabul ediliyor. Mahkeme eksik ücretlerin davaya konu olan dönem boyunca ödenmesi kararını veriyor.