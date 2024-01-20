20 bin TL'lik promosyon emekliye düğün bayram ettirecek! O şarta dikkat

2024 yılına kadar emekli bankacılığı kampanyalarında beklenen artış emeklilerde heyecan yarattı. Tekliflerin 15 bin ile 20 bin TL arasında değişebileceği tahmin ediliyor.





2024 yılı üst düzey bankacılık kampanyaları açısından oldukça umut verici görünüyor. Şu anda maksimum tutarı 12 bin 500 TL olan banka kampanyalarının ciddi oranda büyümesi gerekiyor. Perde arkasında dolaşan iddialara göre artış 15 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkabilir.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Öte yandan altı aylık enflasyon rakamlarına göre 2024 yılı emekli maaşı artışının en az yüzde 37,47 olacağı belirlendi. Ancak bu oranın artması bekleniyor. Asgari ücretin yaklaşık yüzde 50'ye yakın olması ve memur ve emekli memur maaşlarına yapılan artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini maaşlarının sosyal kısmını bekletti.

ARA ZAM TALEBİ

2024 Temmuz'da asgari ücrete yeniden bir zam yapılmayacağı önceden açıklanmıştı. Emekli vatandaşlar maaşlarda yapılacak ara zammın %50'ye çıkarılmasını talep etmektedirler.





ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ ROLÜ NEDİR?

Perde arkası bilgilere göre yeni emekli maaşı artışı yapılacağı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda araştırma yürüttüğü kaydedildi. Emeklilere yönelik sosyal desteklerin yer aldığı bu raporun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep tarafından değerlendirildikten sonra Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

BANKA PROMOSYONLARINDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bu gelişme ışığında emekli vatandaşlara yönelik bankacılık kampanyalardan beklentileri de artıyor. Kademeli bir artışın ardından 2024 kampanyaları 15 bin ile 20 bin TL arasında kalabilir. Bu artışın yaşlıların mali refahına önemli ölçüde katkıda bulunduğu görülüyor. Emekliler artık bankaların bu potansiyel artışa nasıl tepki vereceğini, hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini merak ediyor.