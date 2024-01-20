Para transferi yapanlar bunu bilmezse yandı! Artık iki kez düşüneceksiniz

IBAN ile ödeme yapmak günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilse de çok önemli bir uyarıyı da beraberinde getiriyor. Detaylar haberimizde...







IBAN'A PARA TRANSFERİ YAPANLAR DİKKAT!



IBAN yoluyla ödeme, tüccarların ücretlerden kaçınmak için tercih ettiği bir yöntem haline geldi. Ancak bu yöntem aynı zamanda başta para kaybı olmak üzere önemli riskler de içermektedir. Ödeme yaparken dikkatli olun

IBAN yoluyla ödeme yapmak dolandırıcılık ve diğer suç riskini artırır. Bu risklerden biri paranızın yanlış hesaba gitmesi ve bir daha geri alamamasıdır. Bu nedenle ödeme yaparken alıcının IBAN numarasının kontrol edilmesi ve doğruluğunun teyit edilmesi oldukça önemlidir. IBAN ile ödeme yaparken, alıcının IBAN numarasını doğru olduğundan emin olmak için kontrol etmenin yanı sıra, ödemenin amacını da dikkatlice düşünmelisiniz. Örneğin, IBAN'ınızı bir kuaföre ödeme yapmak için kullanırsanız, karşılığında hizmet veya ürün alacağınız garanti edilir.

"DİKKATLİ OLMAZSANIZ SUÇA ORTAK OLABİLİRSİNİZ!"

Avukat Saadet Kartı, farkında olmadan IBAN üzerinden para aktarmanın suça yol açabileceğini vurgulayarak, kara para aklama yöntemlerinden birini anlattı. Bu para 2 bin kişiye dağıtılacak ve bu para işyerleri aracılığıyla sisteme aktarılacak. "Şirketinizin IBAN'ına para gönderirseniz bu sistem hacklenmiş sayılacak ve savcılar tarafından soruşturulabilirsiniz" dedi.

"DOLANDIRILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK!"

Saadet Kartı, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde IBAN ile ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, dolandırıcılık riskinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Saadet Kart, tüketicilerin kart işlemi yapmadıkları için kredibilitelerini kayıt altına alamadıklarını belirterek, IBAN ödemelerinin sakıncalarını anlattı. Bu da tüketicilerin taksitli ödeme seçeneklerinden yararlanamaması anlamına geliyor.