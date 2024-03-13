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20 Mart'a kadar 1.000 TL kazanma fırsatı açıklandı: 100 TL- 400 TL- 500 TL trink para hesaba girecek

Akbank özellikle de son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen kampanyalarına gün gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kampanyalardan son olarak dikkat çeken kampanya adım adım bin lira kampanyası olarak açıklanırken, kampanyaya katılan müşteri belirtilen 3 talimatı yapması durumunda 1 haftalık süreçte hesabına bin lira chip para ödemesi yapılıyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:07
20 Mart'a kadar 1.000 TL kazanma fırsatı açıklandı: 100 TL- 400 TL- 500 TL trink para hesaba girecek

2024 yılında müşteri çekebilmek adına bankalar en özgün kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Özellikle de yeni müşteriye yönelik olarak düzenlenen kampanyalar, bir çok avantajı da beraberinde getirebiliyor. Gerek kredi kampanyaları, fatura kampanyalarına ek olarak geri iade kampanyaları da dikkat çekiyor. Bu sayede hesaplara geri aktarılan tutarlar ile bedava alışveriş imkanı sunuluyor.

Akbank özellikle de son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen kampanyalarına gün gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kampanyalardan son olarak dikkat çeken kampanya adım adım bin lira kampanyası olarak açıklanırken, kampanyaya katılan müşteri belirtilen 3 talimatı yapması durumunda 1 haftalık süreçte hesabına bin lira chip para ödemesi yapılıyor.

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CHİP PARA KAMPANYASI

''Chip-para yolculuğunuzda bir hafta içerisinde tamamlamanız gereken adımlar'' açıklaması ile kampanyasını resmi internet sitesinde açıklayan Akbank, 1.000 TL'yi bir haftada kazanmak için 3 şartı açıklamış bulunuyor. Kampanyaya dahil olan vatandaşın ilk adım olarak; vadesiz hesabına tek seferde en az 100 TL'lik para girişi yapması şartı koyulmuş bulunuyor.

Bireye özel olarak açıklanan bu kampanyada herhangi bir vakit olmadığı belirtilirken, SMS aracılığı ile bankanın kampanyaya davet ettiği açıklandı. 2. adım olarak ise Kredi kartı ekstre borcu için hesaptan otomatik ödeme talimatı verilmesi şartı bulunurken, 3. adımda da ayrı 2 otomatik fatura talimatı verilmesi şartı bulunuyor.

Banka tarafından yapılan kampanya açıklamasında hesabına 100 TL aktaran vatandaş, anında 100 TL Chip para kazanacak . Kredi kartı ödeme talimatı vererek kartından en az 100 TL harcama yapan müşteri, 2. adım ödülü olarak 400 TL chip para kazanacak. 3 adımda da 2 yeni otomatik fatura talimatı veren müşteri anında 500 TL chippara hediyesi kazanacak.

3 adımdaki koşulları tamamlayan müşteri toplamda bin lira ödül alacak iken, ödemeler hesaplara 18 Mart tarihinde aktarılacak. Banka tarafından yapılan açıklamada ''Kampanya kapsamında hak edilen ödülün yüklenebilmesi için müşterilerimizin en az bir adet açık Akbank kredi kartı veya Akbank kartı olması gerekmektedir.'' denilmiştir.

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