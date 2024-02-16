Bist 100
9.258,71 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,26 0,07%
ALTIN
1.989,06 0,47%

20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

Cebine artı olarak ödeme almak isteyen emekli bankaların sunduğu promosyon ve kampanyaları yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:19
20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

Emeklinin bankası sloganı ile yola çıkan Türkiye Finans Bankası, düzenlediği emekli promosyonu kampanyası ile rekor ödeme yaparak tüm dikkatleri üzerine toplamışa benziyor. Hiç bir ek koşul aranmadan emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyıp 3 yıl kalma sözü veren emekli, emekli promosyonuna ek kampanyalardan da faydalanabilecek.

Dijitalleşmenin önemli adımı olan mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile müşteri olan ve maaşını taşıyan emekli, 15 bin liraya varan ek ödemelerden faydalanabilecek. Milyonlarca emekli maaş zammı sonrasında maaş aralığına göre artış gösteren emekli promosyonundan faydalanmak istiyor. Cebine artı olarak ödeme almak isteyen emekli bankaların sunduğu promosyon ve kampanyaları yakından takip ediyor. Kendi refahına en uygun kampanya sağlayan bankayı tercih eden emekli, 3 yıl kalma sözüne bu ödemelerden faydalanıyor.

TL

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emekliye büyük bir maddi destek imkanı sağlayan bu ödemeler, maddi sıkıntılarının bir nebze de olsun azalmasını hedefliyor. Tüm emekliler maaşlarına yapılan zamlardan sonra en yüksek promosyon veren bankayı araştırıyor. Bankalar ise bu artış akabinde emekli promosyonlarını da arttırmış bulunuyor. Türkiye Finans da Şubat ayında emekli promosyonu ödemelerini kat kat arttırdı. Banka tarafından yapılan açıklama da emekli promosyonu Şubat ayı tutarları belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklama da tutarlar şu şekilde belirtilmiş bulunmaktadır.

• 3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL

Yukarıda bahsi geçen ödeme ilk defa maaşını taşıyan ve müşteri olan emekliye sunulmaktadır. 0.06.2022 tarihi itibarıyla emekli maaşını taşımış ve promosyon almış müşterilerine de 7500 TL’ye promosyon ödemesi yapılacağı belirtilirken, İki adet Otomatik Ödeme Talimatı vererek 6.500 TL’ye kadar, Yedek Hesap başvurusu yaparak 1.000 TL’ye kadar ek promosyon ödemesi hakkı kazanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi
2
PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!
3
Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek
4
Yapı Kredi promosyonun feriştahı seçildi! 31.610 TL promosyon dopingi
5
PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak
6
20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak
7
Ocak zammı açıklanmıştı! Asgari ücreti rekora koşturacak ek zam kararı verildi

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

Carrefoursa ramazan kolilerini duyurdu! 4 farklı Ramazan kolisi sizi bekliyor

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Kirada oturanlara devlet desteği! Fiyatları düşürecek formüllerde ev müjdesi verildi

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!