Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

Yapı Kredi, banka kartı sahipleri için heyecan verici bir kampanya başlattı. 1050 TL'ye kadar geri iade fırsatı sunan kampanya, e-Hamal.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Kampanya Detayları

Hayat pahalılığı nedeniyle zor zamanlar geçiren tüketiciler, Yapı Kredi’nin bu kampanyasını büyük bir heyecanla bekliyor. 6 Eylül 2024'te başlayan kampanya, 30 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. e-Hamal.com üzerinden 2500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim ve 500 TL değerinde Worldpuan kazanma fırsatı sunulacak.

Chippin ile Ekstra Kazanç Fırsatı

Kampanyada Chippin uygulaması üzerinden gerçekleştirilen alışverişler, kullanıcılara 50 TL daha fazla kazanç sağlıyor. Kampanyaya katılmak için yalnızca World Mobil uygulaması kullanılacak ve 'Hemen Katıl' butonuna tıklamak yeterli olacak.





Kampanyanın Koşulları

Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın kart bazında değişiklik göstermesi ve işlemlerin Yapı Kredi World POS Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Belirlenen tarih aralığında online alışveriş yapmak, kampanyadan faydalanmak için yeterli olacak.

Alışverişinizi Değerlendirin!

Bu kampanya, online alışveriş deneyimini daha cazip hale getirirken, müşterilerin de bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek için alışverişlerinizi hemen yapın!