Şaka gibi ama gerçek! Dolarda tüm rekorları alt üst edecek rakam verildi

Doları olanlar dikkat! Bu haber sizin için! O ekonomistten kritik uyarı geldi! Detaylar haberimizde.

Şaka gibi ama gerçek! Dolarda tüm rekorları alt üst edecek rakam verildi
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Tanınan ekonomist Çetin Ünsalan, doların rekor kıracak fiyatına ilişkin etkileyici bir öngörüde bulundu ve bunun için tarih verdi. Tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR HAKKINDA KRİTİK UYARI

Milyonlarca yatırımcı birikimlerini yatırıma dönüştürmek için çeşitli yatırım seçeneklerini araştırıyor. Son zamanlarda dikkat çeken dolar, 30 lira sınırını aşarak yatırımcıların ilgi odağı durumunda. ABD'de son dönemde yaşanan mülteci krizi ve beklenen faiz indirimleri dolar yatırımcılarını endişelendirmekte. Bu durumda yatırımcılar önde gelen ekonomistlerin öngörülerine güveniyorlar. Çetin Ünsalan doların kritik durumunu anlattı. "Yüzde 65 enflasyona karşı değer kaybeden Türk lirası bugün 35 lira seviyesindeydi'' diyen Ünsalan, doların değerinin artmadığını vurguladı. Ünsalan sözlerine şöyle devam etti:

Dolar Hakkında Kritik Açıklama

"Dolayısıyla doların 30 TL'den 37 TL'ye çıkması doların değerinin arttığı anlamına gelmiyor, aslında doların değerinin aynı kaldığı anlamına geliyor. Ancak 37 TL'den yükselirse doların değeri de artar. Enflasyonun üzerinde bir şey yaparsa dolar, Türk lirası karşısında değer kazanabilir" Tanınımış ekonomistçi Ünsalan, yatırımcılara dolar ile ilgili bir öngörüde bulunarak, doların yılı 45-50 TL seviyesinde tamamlayacağını söyledi. FED'e göre, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) temel faiz oranlarını değiştirmeden %5,25 ile %5,50 arasında tuttu. Pek çok uzman Fed'in yılsonuna doğru faiz indirimine gitmesini beklemekte.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

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