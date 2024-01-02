2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor

Yatırımını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen birey sayısı bir hayli fazla. Özellikle de Merkez Bankası'nın politika faizlerini yaz mevsimi başından beri arttrıması buna etken. Politika faizi artışı kredi ve kredi kartı faizlerine yansırken, mevduat faizlerini de pozitif etkilemeye devam ediyor. Yatırımı ne kadar olursa olsun her banka hek tutarda yatırım için mevduat hesabı tanımlayabiliyor. Mevduat faizleri tutar arttıkça artarken, vadeye göre de şekillenebiliyor.

Geçtiğimiz sene başında yüzde 23-27'lerde seyreden mevduat faizleri, TCMB faiz artışları sonrasında bankaların da müşteri kapma yarışı ile şu sıralar yüzde 50'lere kadar ulaşmış bulunuyor. Bankalar döner sermayeye yatırım girmesi ve paranın işlenmesi adına faizleri maksimum seviyede tutmaya devam ediyor. Yeni yıla girilmesi ile de bu durumda pozitif gelişmeler sergileniyor. Müşteri aylık ödeme alabilmek için bankalar tarafından sunulan faiz oranlarını yakından takip ediyor. Öyle ki her ay daha fazla getiri imkanı sunan bankaya yatırım taşınabiliyor. Getiriler müşterinin istediği şekilde şekillenirken, özellikle de paranın uzun süre işlenmesi için uzun vadeli getiriler için faiz oranları bir hayli yüksek seyrediyor.





92 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ

Yüksek tutarda yatırımı olan vatandaş bir de uzun vadeyi terecih etmesi durumunda faizler de artıyor. Yapılan hesaplamalarda 2 milyon lirası olan vatandaş, 92 günlük mevduat hesabı tanımlaması durumunda faiz oranı yüzde 50'lere kadar dayanmış bulunuyor.

2 MİLYON LİRANIN 92 GÜNLÜK GETİRİSİ

Her banka ay ay mevduat hesaplarının faiz oranlarını güncelliyor. 2 milyon lirası olan vatandaş, 92 günlük vade kullanması durumunda faiz oranı yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank net kazancı arttıracak faiz oranlarında yükselişe geçmiş bulunuyor. 2 milyon liraya %50 faiz oranı ile 92 günde 239.452 TL getiri sağlayacak kampanyası, müşteriye özel olarak sunuluyor.





Denizbank:

Faiz oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 239.452,05 TL

Odeabank:

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 229.873,97 TL

Enpara

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 222.690,41 TL

Bankalar mevduat hesaplama tablosunu ay ay şekillendiriyor. Diğer bankaları şu an ki hesaplamalar ile birlikte mevduat faizini yüzde 45-35 oranları arasına sabitlemiş bulunuyor. Tabi müşteriye özel faiz imkanı da sunulabiliyor. Bu sebepledir ki bankaların kişiye özel faiz oranlarını mobil uygulamalar, internet bankacılığı ya da banka şubelerini kullanrak kontrol etmesi gerekebiliyor