Bist 100
10.885,32 1%
DOLAR
32,2 0,05%
EURO
35 0,01%
ALTIN
2.502,35 0,18%

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Bir süredir devam eden ikramiye ödemeleri ile alakalı detaylar merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:56
2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerin en büyük mustarip olduğu konuların başında vergi kaçakçılığı gelmektedir. Vergi kaçakçılığı ile alakalı olarak çalışmalar hükümetlerce hız kazanmış halde bulunmaktadır. Vergi kaçakçılığı devletin kaynaklarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra, vatandaşın hakkaniyetini de elinden almaktadır. Yapılan her bir vergi kaçakçılığı kendisine sağlanan hakların suiistimalini beraberinde getirmektedir.

Devlet vergi kaçaklığını ortaya çıkarmak adına var gücü ile çalışmaktayken, vatandaşa da bu konuda bir çok görev düşmektedir. Ülkemizde de vergi kaçakçılığının ortaya çıkarılması konusunun teşvik edilmesi amacıyla yeni düzenlemeler mevcuttur. Bu kapsamda vergi kaçakçılığına şahitlik etmek yerine ilgili kurumlara ibraz edenlere ödül mahiyetinde ikramiye ödenmesi sağlanmaktadır. Yapılan ihbarda, ihbar eden kişinin kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebilmekte iken, ikramiye tutarı da kesilen cezanın yüzde 10’u olarak hesaplanmaktadır.

tl

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İKRAMİYESİ NE KADAR

Vergi kaçakçılığını ihbar eden kişiler, ihbarlarının doğruluğu tespit edildikten sonra, devlet tarafından belirlenen bir miktar ikramiye almaya hak kazanırlar. İhbar edilen vergi ve cezanın toplamının yüzde 10’u ödenmektedir.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İHBARI NASIL YAPILMAKTADIR

Çevresinde şahit olduğu vergi kaçakçılığına sessiz kalmak istemeyen birey Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapabilmektedir. Öte yandan e-Devlet platformu üzerinden de başvurular tamamlanabilmekte.

tll

İhbar sırasında, konuyla ilgili belge ve delillerin sunulması, ihbarın doğruluğunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

İhbar İkramiyesinin Hesaplanması ve Ödenmesi

İhbar sonucunda tahakkuk eden vergi ve cezanın toplamının %10’u kadar ikramiye ödenir. İhbar ikramiyesinin bir kısmı tahakkuk ederken, geri kalan kısmı ise tahsilatın gerçekleşmesiyle tamamlanmaktadır.

ihbarın içeriğini ve talep edilen ikramiyeyi belirtmek konusunda da başvuru metninde bilgi alması zorunluluğu mevcut. İhbar ikramiyesinden faydalanabilmek için vergi incelemesi başlamamış olması ve ihbarın yeni olması şart mevcut.

Vergi kaçakçılığını ihbar etmek, sadece ikramiye ödemesi gözüyle görülmemelidir. Devletin sağladığı teşvik ile birlikte toplumsal bir görev ve sorumlulukolarak da bilinmektedir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ kampanyaları tüm gazla devam ediyor! 81 il geneli uygun fiyatlı ev sahibi olma yolu açıldı

İki büyük otomobil markasından indirim yarışı başladı! Bu yarış çok yankı getirecek

Çamaşır makinenizde koku oluşursa bu yöntemi mutlaka deneyin! Bu yöntemle kendi kendini temizliyor

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

Apple fiyatlarını güncelledi! İphone almak isteyenlere büyük indirim yolda

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Son 10 gün! Mobil uygulamayı indirene 2000 TL ek ödeme var

Kredi faizlerinde büyük düşüş! Yeni oranlarla herkes bankalara koşacak

Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Bu gruptaki emekliler daha fazla maaş alacak! 65 yaş üstü emekli aylıklarına zam müjdesi

Çamaşır makinenizde koku oluşursa bu yöntemi mutlaka deneyin! Bu yöntemle kendi kendini temizliyor

TOKİ kampanyaları tüm gazla devam ediyor! 81 il geneli uygun fiyatlı ev sahibi olma yolu açıldı

Araç almak isteyenlere düşük faizli kredi! 0.99 faizle verilecek

İki büyük otomobil markasından indirim yarışı başladı! Bu yarış çok yankı getirecek

Barbunyanın lezzeti bu tarifle ikiye katlanıyor! Bu püf noktayı denemeden geçmeyin