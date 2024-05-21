2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerin en büyük mustarip olduğu konuların başında vergi kaçakçılığı gelmektedir. Vergi kaçakçılığı ile alakalı olarak çalışmalar hükümetlerce hız kazanmış halde bulunmaktadır. Vergi kaçakçılığı devletin kaynaklarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra, vatandaşın hakkaniyetini de elinden almaktadır. Yapılan her bir vergi kaçakçılığı kendisine sağlanan hakların suiistimalini beraberinde getirmektedir.

Devlet vergi kaçaklığını ortaya çıkarmak adına var gücü ile çalışmaktayken, vatandaşa da bu konuda bir çok görev düşmektedir. Ülkemizde de vergi kaçakçılığının ortaya çıkarılması konusunun teşvik edilmesi amacıyla yeni düzenlemeler mevcuttur. Bu kapsamda vergi kaçakçılığına şahitlik etmek yerine ilgili kurumlara ibraz edenlere ödül mahiyetinde ikramiye ödenmesi sağlanmaktadır. Yapılan ihbarda, ihbar eden kişinin kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebilmekte iken, ikramiye tutarı da kesilen cezanın yüzde 10’u olarak hesaplanmaktadır.





VERGİ KAÇAKÇILIĞI İKRAMİYESİ NE KADAR

Vergi kaçakçılığını ihbar eden kişiler, ihbarlarının doğruluğu tespit edildikten sonra, devlet tarafından belirlenen bir miktar ikramiye almaya hak kazanırlar. İhbar edilen vergi ve cezanın toplamının yüzde 10’u ödenmektedir.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İHBARI NASIL YAPILMAKTADIR

Çevresinde şahit olduğu vergi kaçakçılığına sessiz kalmak istemeyen birey Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapabilmektedir. Öte yandan e-Devlet platformu üzerinden de başvurular tamamlanabilmekte.





İhbar sırasında, konuyla ilgili belge ve delillerin sunulması, ihbarın doğruluğunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir.

İhbar İkramiyesinin Hesaplanması ve Ödenmesi

İhbar sonucunda tahakkuk eden vergi ve cezanın toplamının %10’u kadar ikramiye ödenir. İhbar ikramiyesinin bir kısmı tahakkuk ederken, geri kalan kısmı ise tahsilatın gerçekleşmesiyle tamamlanmaktadır.

ihbarın içeriğini ve talep edilen ikramiyeyi belirtmek konusunda da başvuru metninde bilgi alması zorunluluğu mevcut. İhbar ikramiyesinden faydalanabilmek için vergi incelemesi başlamamış olması ve ihbarın yeni olması şart mevcut.

Vergi kaçakçılığını ihbar etmek, sadece ikramiye ödemesi gözüyle görülmemelidir. Devletin sağladığı teşvik ile birlikte toplumsal bir görev ve sorumlulukolarak da bilinmektedir.