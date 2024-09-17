HABAŞ’tan Dev Yatırım: Eski Honda Fabrikasında 1 Milyar Euro’luk Otomotiv Üretimi

HABAŞ'tan 1 Milyar Euro’luk Otomotiv Yatırımı: HABAŞ kimin, Türk mü Yabancı mı?

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından HABAŞ, otomotiv sektörüne büyük bir yatırımla adım atıyor. 1956’da Hamdi Başaran tarafından kurulan HABAŞ, eski Honda fabrikasını satın alarak otomobil üretimi için kolları sıvadı. Bu büyük yatırımın toplam maliyeti 1 milyar euroyu bulacak. Peki, HABAŞ’ın bu yeni yatırımı neler getiriyor? Yatırımın detayları ve HABAŞ hakkında merak edilenler haberimizde…



HABAŞ KİMİN, YERLİ Mİ YABANCI MI?

HABAŞ, 1956 yılında Hamdi Başaran tarafından “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan bir Türk şirketi. Bugün Türkiye’nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi olarak bilinen HABAŞ, aynı zamanda elektrik enerjisi üretimi, çelik üretimi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren dev bir sanayi kuruluşudur.

HABAŞ, Anadolubank’ı 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın alarak finans sektöründe de varlık göstermektedir. %100 yerli sermayeli bir firma olan HABAŞ, bugüne kadar beş kıtaya ihracat yaparak, çelik üretimi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı başarmıştır.

OTOMOTİVDE 1 MİLYAR EURO YATIRIM

HABAŞ, eski Honda fabrikasını arazisiyle birlikte satın alarak otomotiv sektörüne büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, 1 milyar euroya ulaşacak olan bu yatırımın detaylarını paylaştı. Honda’nın Şekerpınar’daki eski fabrikasını otomobil üretimi için kullanacaklarını belirten Urkun, bu fabrikanın kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Hüseyin Urkun’un Açıklamaları:

“Şekerpınar'daki Honda fabrikasını satın alarak binek otomobil üretimine başlayacağız. Sedan ve crossover olmak üzere iki farklı modelde araç üreteceğiz. Bu araçlar hibrit, plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleri ile sunulacak.”

2025’in sonunda üretime başlamayı planlayan HABAŞ, ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde de bir fabrika kurmuş durumda. Bu fabrikada hafif ticari araç üretimi yapılacağını belirten Urkun, "Manisa’da hafif ticari araç kapasitemiz yıllık 20 bin adet olacak. Honda fabrikasında ise binek otomobil üretim kapasitemiz 75 bine çıkarılacak," dedi.

BİNEK ARAÇLARDA ÜÇ VERSİYON: HİBRİT, PLUG-IN HİBRİT VE BENZİNLİ

HABAŞ’ın yeni otomobil üretim planında üç farklı motor tipi öne çıkıyor. Hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonla sunulacak olan araçların tasarımlarının HABAŞ bünyesinde yapıldığı açıklandı. Hibrit ve plug-in hibrit araçlar çevre dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Bu yeni modellerde kullanılacak motorların büyük bir kısmı Volvo tarafından sağlanacak. Ticari araç üretiminde ise HABAŞ, Renault ile işbirliği yapacak. Bu işbirlikleri sayesinde HABAŞ, yüksek teknolojiye sahip araçlar üretmeyi hedefliyor.

BATARYALAR HABAŞ MARKASIYLA ÜRETİLECEK

Elektrikli ve hibrit araç üretiminde en önemli unsurlardan biri batarya teknolojisidir. HABAŞ, bu konuda da önemli adımlar atıyor. Üretilecek araçlarda kullanılacak bataryalar, HABAŞ markası ile üretilecek. Hücrelerin Uzak Doğu’dan temin edilip Türkiye’de paketlenerek montajı yapılacak. HABAŞ, bu alanda da kendi markasıyla varlık göstererek yerli üretim hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Urkun’un Batarya Açıklaması:

"Üretimde kullandığımız tüm bataryalar HABAŞ markası altında üretilecek. Batarya hücrelerini Uzak Doğu'dan alıyoruz, ancak paketleme ve diğer komponentleri Türkiye’de yapıyoruz."

TOPLAM YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR EUROYU BULACAK

Otomotiv sektörüne yönelik bu büyük yatırımın şu ana kadar 250-300 milyon euro seviyesine ulaştığını belirten Hüseyin Urkun, ticari araçlarla birlikte toplam yatırımın 1 milyar euroyu bulacağını söyledi. Honda fabrikasında yapılan düzenlemeler ve kapasite artırımları ile üretim miktarı daha da artırılacak.

Bu yatırımla birlikte HABAŞ, Türkiye’nin otomotiv sektöründe de önemli bir oyuncu haline gelmeyi planlıyor. Hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim hedefi olan HABAŞ, aynı zamanda uygun fiyat stratejisi ile de dikkat çekmeyi amaçlıyor.

HABAŞ’IN OTOMOTİV YATIRIMI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

HABAŞ’ın yaptığı bu büyük yatırım, Türkiye’nin otomotiv sanayisi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle yerli üretim ve ihracat potansiyeli ile dikkat çeken bu proje, aynı zamanda yeni istihdam olanakları da yaratacak.

Yatırımın Kilit Noktaları: