2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

2025'te Asgari Ücrette Önemli Artış Öngörülüyor

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar, dikkatle takip ediliyor. 2025 yılı için asgari ücretin tahminleri ile ilgili beklentiler, çeşitli ekonomik analizler ile gün yüzüne çıkarken, talepler ve bu taleplerin karşılanabilirliği de araştırma konusu oluyor.

Komisyon Görüşmeleri Başlıyor

Asgari ücret zammı belirleme çalışmaları için Aralık ayında başlayacak olan komisyon görüşmeleri, Ocak ayında uygulanacak yeni maaşların Şubat ayında çalışana ödenmesine zemin hazırlayacak. Uzmanlar, asgari ücret artış tahminlerinin 25% ile 45% arasında değiştiğini ifade ediyor.

Morgan Stanley'den Çarpıcı Analizler

Uluslararası finans devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerde, asgari ücretin olması gereken seviyeleri sundu. Raporda, Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğu vurgulanırken, enflasyon, büyüme ve asgari ücretle ilgili çarpıcı oranlar dikkat çekti.

Enflasyon Beklentileri

Morgan Stanley, 2025 yılında enflasyonun %20'lere gerileyebileceğini öngörüyor. Raporda, kademeli bir faiz indirimi döngüsüne girileceği de belirtilmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde %5,3 oranında büyüyen reel GSYİH’nın, ikinci çeyrekte %2,5’e düştüğü, bu durumun ise yurt içi talep ve net ihracat arasında denge sağladığı ifade edilmiştir.

Asgari Ücret 2025'te Ne Kadar Olacak?

Morgan Stanley, Türkiye'de asgari ücretin 2025 yılında %30 artarak yaklaşık 22,102 TL seviyesine ulaşacağını belirtiyor. Bu tahmin, enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri ışığında şekillendi.

Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarında Artış

Hayatı doğrudan etkileyen diğer bir konu ise elektrik ve doğalgaz fiyatları. Raporda, bu enerji kaynaklarının 2025 yılı itibarıyla %25 oranında zamlanarak tüketicileri etkileyeceği ifade ediliyor.