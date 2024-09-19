2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

2025 yılına yaklaşırken, maaş zamları için geri sayım başladı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar da büyük merak konusu. Son günlerde 20 bin TL asgari ücret iddiası hükümetin gündemindeyken, kamuoyunda konuşulan yüzde 44 zam oranı ise dikkat çekiyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı, memur maaşları ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zamlar, milyonlarca çalışan için büyük önem taşıyor. Kulislerde yüzde 20 oranında bir artışın olacağı konuşulurken, mevcut asgari ücretin 17 bin 2 TL’den 20 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı ekonomi uzmanları ve gazeteciler, bu rakamın daha da artabileceğini öngörüyor.

Örneğin, gazeteci Dr. Şeref Oğuz, devletin kendi gelirlerini geçmiş enflasyona göre hesapladığını, ancak asgari ücret ve maaş zamlarını geleceğin enflasyon tahminlerine göre belirlediğini ifade etti. Oğuz, asgari ücretin 20 bin TL seviyesine yükselmesini beklediğini, hatta bu rakamın 22 bin TL’ye kadar çıkabileceğini de belirtti. Ancak bu rakamların bile Eylül ayı itibarıyla alım gücünde ciddi bir değişim yaratmayacağını vurgulayan Oğuz, "Asgari ücreti 24 bin TL de yapsanız, alım gücü ancak sabit kalır, bir zam yapılmış olmaz" diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşları için 2025 yılında yapılacak zamlar da merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 seviyesinde olacak. Bu tahmin doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı ise yüzde 10,59 olarak öngörülüyor. Buna ek olarak, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 4,3 olarak hesaplanıyor. Bu durumda, memur ve memur emeklileri için toplam maaş artışı yüzde 14,92 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

2025 yılına dair en çok merak edilen konulardan biri de en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı. Mevcut enflasyon oranları dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşların 14 bin ile 15 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu rakamlar kesin olmamakla birlikte, açıklanacak olan yıl sonu enflasyon rakamlarına göre değişiklik gösterebilir.

Öte yandan, memur emeklileri için de benzer bir tablo söz konusu. Enflasyon farkı ve Ocak zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşlarının yüzde 15’e yakın bir artışla yeniden belirleneceği tahmin ediliyor.

2025 MAAŞ ZAMLARI İÇİN BÜYÜK BEKLENTİ

2025 maaş zamları hem çalışanlar hem de emekliler için büyük bir öneme sahip. Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunması, zamların belirlenmesinde en kritik unsur olarak öne çıkıyor. Ancak kulislerde dolaşan rakamlar, özellikle asgari ücret zammı konusunda pek de tatmin edici görünmüyor. Milyonlarca vatandaş, Ocak ayında açıklanacak olan zam oranlarını büyük bir merakla beklerken, bazı ekonomi uzmanları ise bu zamların yeterli olmayacağı görüşünde.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bütçede manevra alanının kalmadığını ifade ederken, kamu yatırımlarından tasarruf edildiğini belirtti. Canlı yayında yaptığı açıklamada, “Düşük ücretler ortada. Sayın Mehmet Şimşek, gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsa, vergi ve harç cezalarına yapılacak artış oranı da maaş zamlarına yapılan artışla aynı oranda olmalıdır" ifadelerini kullandı. Bu yorumlar, kamuoyunda büyük yankı bulurken, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN TL’YE ÇIKABİLİR Mİ?

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise asgari ücretin 22 bin TL seviyelerine çıkabileceği yönünde. Ancak bu oran, enflasyonun hızla artmaya devam etmesi halinde bile alım gücünü pek değiştirmeyebilir. Bu nedenle, ekonomik dengelerin ve maaş zamlarının çok dikkatli hesaplanması gerektiği belirtiliyor. Eğer asgari ücret 22 bin TL seviyesine çıkarsa, bu artışın çalışanlar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir ve fiyatların yükselmesiyle birlikte alım gücü yeniden düşebilir.

MEMUR VE EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK MI?

Memur ve emekliler, 2025 yılı maaş zamlarını dört gözle beklerken, kulislerde dolaşan zam oranlarının beklentileri karşılayıp karşılamayacağı da tartışma konusu. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 15 civarındaki artışın, mevcut ekonomik şartlar altında yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ancak 2025 yılı boyunca enflasyonun ne şekilde seyredeceği ve bu zamların vatandaşların alım gücüne nasıl yansıyacağı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

2025 yılı maaş zamları için geri sayım başlamış durumda. Asgari ücretin 20 bin TL’ye çıkacağı iddiaları gündemdeyken, memur ve emekliler için yüzde 15’e yakın zam oranları konuşuluyor. Ancak, hem çalışanlar hem de emekliler, bu zam oranlarının yeterli olup olmayacağı konusunda tedirgin. Yüksek enflasyon karşısında maaş zamlarının alım gücünü artırıp artırmayacağı, 2025 yılı başında açıklanacak olan kesin zam oranlarıyla netlik kazanacak.