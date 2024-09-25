2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

2022 yılı Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde kapsamında yeni bir destek paketi duyurulmuştu. Aile Destek Programı olarak duyurulan bu destek, dar gelirli hanelerin maaş ve hanedeki sayısına göre tutarı belirlenmişti. 1 sene süreceği belirtilen destek programının 2023 yılı Temmuz ayında bitmesine ramak kala devam edeceği müjdesi ve 1 sene daha her ay düzenli olarak hesaplara aktarılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayı akabinde de destek programı ile alakalı gelişmeler yaşanmalar devam ediyor. Peki Aile destek programı bitecek mi? Aile destek paketi bitecek mi? Aile destek programı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTECEK Mİ?

Temmuz ve Ağustos aylarında da ödenen Aile Destek Programı bitecek mi sorusu ile birlikte akıllarda yer alan bir çok soru, Bakan Göktaş’ın açıklaması akabinde yanıtını buldu. Aile destek programı 2025 yılı gelmeden bitecek. İşte detaylar.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzatılan aile destek ödemeleri, yeni sosyal destek programlarının planlanması doğrultusunda yıl sonunda sona ereceği ifade edildi. Bu kapsamda son olarak Aralık ödemesini alan hak sahibi kişi, yeni destek programları araştıracağa benziyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2023 yılında ilk açıklaması yapılan Vatandaşlık Maaşı desteği ile alakalı olarak çalışmaların henüz sonuna gelinmediği ifade edilirken, bununla alakalı olarak Aile Destek Programının sona ermesi akabinde başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Geçtiğimiz sene açıklaması yapılan ve dar gelirlinin maaşını asgari ücrete tamamlaması planlanan ve tutarı haneye giren maaşa göre şekilleneceği ifade edilen Vatandaşlık Maaşı başvuru şartları ve koşulları henüz netleşmese de Sigorta şartı ve haneye giren maaş şartlarının bulunacağı tahmin ediliyor.