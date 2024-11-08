2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

2025 Ocak ayı zamları ile alakalı açıklamalar ve hesaplamalar devam ederken, yeni yıl öncesinde de yapılan zamlar çok konuşuluyor. Son olarak yapılan açıklamada Youtube Premium ücretlerine zam uygulamasının devreye girdiği açıklandı. Yeni fatura döneminde tüm premium kullanıcıları zam tarife üzerinden ücretlendirilecek.

Video izleme platformu YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerinde büyük bir artış gerçekleştirdi. Son günlerde Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki fiyat artışlarının ardından, YouTube Türkiye’deki abonelik fiyatlarını da güncelleyerek, yüzde 38 oranında bir zam yaptı. Öte yani Lite paketini de devreye sokan şirket, daha ucuz kullanımın önünü açmış oldu.

Artışla birlikte, aylık bireysel abonelik ücreti 57,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi. Aile paketi ise 159.99 TL oldu.





YOUTUBE PREMİUM YENİ ÜCRETLERİ

Yeni fiyatlandırma ile birlikte abonelik paketlerinin güncel durumu şu şekilde açıklandı:

Bireysel Paket: 57,99 TL → 77,99 TL

Aile Paketi: 115,99 TL → 159,99 TL

Öğrenci Paketi: 37,99 TL → 52,99 TL

1 Yıllık Abonelik Ücreti: 579,99 Tl

YOUTUBE PREMİUM LİTE PAKETİ

YouTube, artan maliyetlere karşılık daha uygun bir seçenek sunuyor. Premium Lite adı verilen bu yeni paket, reklamları azaltmayı hedefliyor. Avrupa'da aylık 5,99 euro fiyatla satışa sunulan Premium Lite, standart aboneliğe göre daha ucuz olsa da arka plan oynatma, video indirme gibi ek özelliklerden yoksun olduğu açıklanmış bulunuyor.