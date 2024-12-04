2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Yılbaşı İçin 2.000 TL Bonus Fırsatı

Aralık ayı geldiğinde, 2025 yılı ile alakalı dikkat çeken maddi konular gündemdeki yerini koruyor. Emekliler, memurlar ve asgari ücretliler Ocak ayında zamlı maaşlarını almayı beklerken, yıl başı sonrası ürün ve hizmet zamları da tartışmalara neden oluyor. Bu zorlu süreçte sunulan destekler ise birçok kişinin ilgisini çekiyor.

TEB’in Yılbaşı Kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine özel bir kampanya ile yılbaşı alışverişlerini daha keyifli hale getiriyor. 1 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan giyim, aksesuar, kozmetik, ayakkabı ve market alışverişlerinde toplamda 2.000 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyaya katılmak için CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden veya "YILBASI" yazarak 4616'ya SMS göndermek yeterli. 1.000 TL ve üzeri her ikinci alışverişte 200 TL bonus kazanılacak, toplamda 2.000 TL'ye kadar kazanç elde edilebilir.

Aralık ayında yapılacak harcamalara dayanarak elde edilen bu geri ödemeler, Ocak ayının ilk haftasında hesaplara aktarılacak. TEB, kampanyaya dahil olan birçok market, giyim mağazası, aksesuar, kozmetik ve ayakkabı mağazasında alışveriş yaparak bonus kazanma imkânının bulunduğunu belirtirken, kazançların yine aynı şekilde harcanabileceğini vurguluyor. Özellikle yılbaşı alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, TEB’in sunduğu bu kampanya ile ekstra bir yılbaşı kazancı sağlamak mümkün.