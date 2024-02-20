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23 Şubat'a kadar başvuran emekliye 7500 TL-10.000 TL ek ödeme! 26-27-28 Şubat'ta maaşa ek yatacak

2024 yılında emekli için sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına ikinci kere yapılan zam sonrasında emekli promosyonlarında da yeni artışların gözlemlendiği bilinirken, emekliye ikinci müjde olarak bankaların arttırdığı bu promosyonların 15 bin liraya ulaşması emeklinin cebini dolduruyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:42
23 Şubat'a kadar başvuran emekliye 7500 TL-10.000 TL ek ödeme! 26-27-28 Şubat'ta maaşa ek yatacak

2024 yılında emekli için sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına ikinci kere yapılan zam sonrasında emekli promosyonlarında da yeni artışların gözlemlendiği bilinirken, emekliye ikinci müjde olarak bankaların arttırdığı bu promosyonların 15 bin liraya ulaşması emeklinin cebini dolduruyor. İş Bankası ve Yapı Kredi tarafındna açıklanan Şubat ayı promosyon kampanyası ay itibari ile son bulacak iken, emekliye hızlı olmaları konusunda son uyarılar da yapılıyor Başvurulmasına istinaden ilk maaşlarda ödenen emekli maaş promosyonunda ayın 28'ine kadar işkem yapanlar Şubat maaşlarında promosyon ödemelerini zamlı olarak alabiliyor. Öte yandan bankaların sunduğu bir çok kampamyadan da faydalanmak imkanı bulunuyor Bankalar emekli promosyonuna ek olarak cepleri dolduracak emekli kampanyalarını da açıklamaya devam ediyor. İşte İş Bankası, Yapı Kredi Şubat ayı emekli promosyonu tutarları...

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2023 senesi içerisinde emekli sayısı EYT'liler ile 2,5 milyon artmış ve bu hızı kesilse de artış devam ediyor. Topluluk bakımından en yüksek kesimi oluşturan emeklilerin bu artışı bankaların iştah artışı arttırırken, promosyon tutarları da gün gün güncellenmeye devam ediyor. Yeni müşteri edinemk adına yeni hesap açan ve emekli maaşını taşıyan emekliye bir çok ek ödeme sunuluyor. Emekli promosyonuna ek yeni müşteri olunması durumunda 10 bin lira ile 30 bin lira arasında fazisiz kredi imkanından faydalanan emekli diğer taraftan da promosyona ek kredi kartı ya da fatura talimatı gibi ek ödemelerden faydalanabiliyor. 

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Bankası tarafından Şubat ayında güncel olarak açıklanan promosyon tutarı 12 bin liraya kadar ulaşıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağına dair söz veren emekli müşterilere özel kampanya ile birlikte 12 bin lira ödeniyor. Ay sonuna kadar emekli promosyonu kampanyası devam ediyor. 

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası da emekliye özel olarak promosyon ödemesi yapmakta. Promosyona ek olarak bir çok ek kampanya düzenleyen banka ay sonuna kadar emekli maaşını taşıyan emekliye 7500 TL nakit ödeme yapacak. 

EMEKLİYE TEK TİP PROMOSYON

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında maaş aralığında promosyon tutarları eşitleneceğe benziyor. Bankaların SGK ile yapacağı anlaşmalara göre emekli promosyonalrı 10 bin lira ve üzeri olarak şekillenecek iken konu ile alakalı SGK'dan yapılacak açıklamaya gözler çevrili bekliyor. 

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