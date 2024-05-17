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25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Yerel seçim senesi olması sebebiyle sunulan vaatlerin bir bir yerini getirilmeye başlandığı şu günlerde emekli, yerel yönetimlerden gelen haberleri an an takip etmekte.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:58
25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Emeklinin maddi durumu ve emekli zammı haricinde gündemden düşmek bilmeyen konular arasında emekliye sağlanacak destekler gelmektedir. Yerel seçim senesi olması sebebiyle sunulan vaatlerin bir bir yerini getirilmeye başlandığı şu günlerde emekli, yerel yönetimlerden gelen haberleri an an takip etmekte. Başkan seçilen adaylar bu konuda harekete geçerken, gün gün emekliye yeni destek ödemeleri ile alakalı da bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak emekliyi havaya uçuracak olan pazar desteği ile alakalı detaylar merakla araştırılıyor. Yapılan açıklamada bayramdan önce emekliye 5 bin lira pazar harçlığı verileceği belirtilmiş bulunuyor.

Ocak ayında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ortalama aynı oranda zam yapılsa da özellikle de en düşük emekli maaşının 10 bin lira altında kalması, belediyeleri harekete geçirdi. Devlet tarafından bir çok destek sağlanırken, belediyelerden de bir çok destek haberi duyulmaya devam ediyor.

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Emekliye Ek Destekler

Yerel seçim öncesinde emeklinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seyyanen zam taleplerini iletmeleri akabinde enflasyonun yüksek seyretmesi, bütçe yetersizliği ve emekli sayısının gün gün artmaya devam etmesi sebebiyle bu istek gerçekleştirilememişti. Ancak devlet tarafından emekliye ek destekler sağlanmaya çalışılırken, belediyeler de bu durum ile alakalı teyakkuza geçmiş bulunmaktadır.

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Üsküdar Belediyesi’nin Pazar Alışverişi Desteği

Bu destekler arasında en dikkat çekeni İstanbul'dan duyuruldu. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın seçim vaadi olarak duyurduğu 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği, emeklinin cebini ve evini rahatlatmak hedefini güderken konu ilem alakalı ödeme tarih ve başvuru detayları da Başkan Dedebaş tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Başvuruların 15-25 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi’nin internet sitesi veya belediye binasında yapılabileceği açıklaması akabinde emeklinin belirlenen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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