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279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

279.90 TL'den başlayan fiyatlarla gıda kolisi için harekete geçildi. Market ihtiyacına göre koli seçen, Ramazan'ı kolay geçirecek

Yayın Tarihi: 07.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:32
279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

Ramazan ayına 4 gün kaldı. Mutfaklarda Ramazan sofralarını şenlendirecek çalışmalar devam ederken, özellikle toplu alışverişlerdeki indirim fırsatı sağlayan Ramazan kolisi araştırmaları devam ediyor. Zincir marketler de Ramazan ayında gerek haneler gerekse de yardım amacıyla alınmak üzere bir çok destek kolisi hazırlayıp, bunu uygun fiyata satılmasını sağlıyor. Birçok zincir markette Ramazan Kolisi fiyatları raflardaki yerini bir süredir alırken, Migros tarafından açıklanan 2 farklı koli seçeneği, her kesimden bireye hitap ediyor. Ramazan ayı için erzak alışverişi yapmak isteyen vatandaşa özel olarak sunulan bu kolilerin fiyatları da en taban rakamdan müşteriye ulaşıyor. 

İster kendi evinize isterseniz de hayır olarak dar gelirliye vermek adına Migros Ramazan kolileri dikkatleri üzerine topluyor. Bereket Paketi ve Lezzet Paketi olarak sunulan ramazan kolilerinde taban fiyat 279.000 TL olarak açıklanırken, 499 TL'ye kadar çıkabiliyor. 

migros

Tüm ibadetlerin bir arada yapılmasını sağlayan 11 ayın sultanı Ramazan Ayı 11 Mart'ta başlayacak. Bu sene de oruç tutacak olan vatandaş, mutfak alışverişleri için harekete geçmeye başlarken, eksiklerini en ucuz yolla tamamlamak adına zincir marketlerin sunduğu Ramazan kolilerini araştırmaya başladı. 

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ

1) Ramazan Bereket Paketi

Uygun ramazan kolileri arasında bereket paketi altında satışa sunulan Migros ramazan kolisi; 279.90 TL'den alıcısına ulaşırken, içindeki malzemeler de merakla soruluyor. Koli içinde Bir kilo pirinç, 1 kilo bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilo un, sofra tuzu, 3 paket makarna, 1 adet domates salçası, 1 paket siyah çay, 1 kilogram şeker ve 2 adet hazır çorba bulunmatadır.

migros

2) Ramazan Lezzet Paketi

Migros tarafından sunulan ikinci ramazan kolisi de Lezzep Paketi olarak açıklanırkeni bu biraz daha kalabalık hanelere hitap ediyor. 499.000 TL fiyatı ile alıcısına ulaşan Migros bereket paketi içerisinde de bir çok kuru gıda ve mutfak ürünleri mevcut. Bu pakette yer alan ürünler; Bir kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram nohut, 1 kilogram bulgur, 1 litre ayçiçek yağ,ı 2 kilogram u, 4 paket makarna, 1 adet domates salçası, haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, yarım kilogram irmik, siyah çay, toz şeker, Türk kahvesi, 2 adet hazır çorba ve 1 adet tavuk suyu bulyon yer almaktadır

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279.90 TL- 499.90 TL Ramazan kolisi! Market; ihtiyacına göre seç beğen al dedi

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