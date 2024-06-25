28 Haziran'a kadar başvurana zam yok! Bedelli askerliğe o oranda dev zam geliyor

Emekli ve memur Temmuzda maaşlarına yapılacak olan zam için 3 Temmuz'da açıklanacak olan TÜİK rakamlarını yakından takip ediyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonunun açıklanması akabinde ilk 6 aylık enflasyon farkı oluşacak ve enflasyon zam oranları da bu şekilde ortaya çıkacak. Gerek emekli gerekse de memur en düşük enflasyon oranında zam alacak. Ancak memura anlaşma gereği farkın sağlanacağı toplu iş görüşmesi sonucunda şekillenirken, emekli de refah payı eklemesi ile alım gücü sağlanacak. Memur maaş zammına göre bir çok ödeme şekilleniyor. Sosyal destek ödemeleri, memur maaş zammı oranında artış gösterirken, bedelli askerlikte de aynı tarife uygulanıyor.

Her sene Ocak ve Temmuz ayında artış gösteren memur maaş katsayısınca bedelli askerlik tutarı da eş zamanlı olarak güncelleniyor.Temmuz'a girmemize sayılı günler kala Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik ile alakalı yeni açıklamalar yapılmış bulunuyor.

Bakan tarafından yapılan açıklamada Temmuz zammının TÜİK açıklamaları ile devreye alıancağı belirtilirken, bakan tarafından verilen tarih öncesi başvuranların zamdan etklenmeyeceği biliniyor.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda bedelli askerliğe 1 Temmuz itibari ile zam geleceği belirtildi. Ancak söz konusu tarih öncesinde başvuru yapanların bu zamdan muaf olacakları belirtildi. Açıklamada şu anki rakamdan faydalanmak için soj başvuru tarihinin 28 Haziran ılduğu belirtildi.





HAZİRAN 2024 BEDELLİ ASKERLİK TUTARI

Temmuz zammı öncesinde son başvuranlardan olmak isteyen kişi bedelli askerlik güncel tutarlarını yakından takip ediyor. Szö konusu tutar 28 Haziran'a kadar yapılan başvurularda 182 bin 609 lira olarak bilinirken, bu tutar Ocak ayında revize edilmişti

TEMMUZ AYI BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI

Ocak ayında artış gösteren bedelli askerlik hizmeti yeni zam kapsamında 219 bin liraya çıkarılması bekleniyor.