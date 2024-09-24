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29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Yastık altında duran yatırımını, enflasyon karşısında korumak isteyenlerin son 1 yılda en fazla tercih ettiği yatırım aracı mevduat hesabı oluyor

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:07
29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Kıyıda köşede ya da yastık altında duran yatırımını, enflasyon karşısında korumak isteyenlerin son 1 yılda en fazla tercih ettiği yatırım aracı mevduat hesapları olarak biliniyor. Bunun sebebi ise TCMB tarafından alınan faiz artırım kararları olarak yorumlanıyor. TL’nin değer kazanması adına alınan politika faizi artırım kararından en çok etkilenen mevduat faizleri; geçtiğimiz seneye nazaran 2 3 katı artı getiri imkanı sağlayabiliyor. Bu sayede yatırımcının yatırımı enflasyon karşısında korunmuş oluyor.  

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI? 

Artan enflasyonun durdurulması adına alınan kararlardan biri de politika faizinin yükseltilmesidir. Geçtiğimiz sene Haziran ayından itibaren alınan artırım kararları akabinde mevduat faizleri Mart ayında pik yapması akabinde, durgun geçen yaz mevsimi akabinde tekrardan yükselişe geçmiş bulunuyor. Bu kapsamda yatırımcının uğrak adresi olan bankalar da kampanyaları kapsamında yüksek getiri imkanı sağlamaya devam edeceğe benziyor 

Kıyıda 200.000 TL yatırımı olan, hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği araştırmasını özellikle de vade sonuna yakın araştırmaya başlıyor. İşte, güncel faiz oranları ve bu tutarın 32 günlük getiri tabloları. 

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

200.000 TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ 

200.000 TL’ye hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200.000 TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte detaylar...  

EN YÜKSEK MEVDUAT GETİRİSİ SUNAN BANKA HANGİSİ 

Güncellemeye göre, 200 bin TL’nin en yüksek aylık getirisini TEB Marifetli Hesap sağlıyor. TEB, %54 faiz oranı ile yatırımcılara net 8.734,43 TL kazanç sunuyor. Vade sonu toplam tutar ise 208.734,43 TL’ye tekabül ediyor.  

TEB’in yanı sıra bir çok bankanın sunduğu kampanyalı fiyatlar da ilgi odağı oluyor. İşte banka banka mevduat faizi oranları 

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

ING Turuncu Hesap: %53 faiz oranı – Net Kazanç: 8.572,68 TL – Vade Sonu Tutarı: 208.572,68 TL 

Fibabanka Kiraz Hesap: %52 faiz oranı – Net Kazanç: 8.410,93 TL – Vade Sonu Tutarı: 208.410,93 TL 

DenizBank E-Mevduat: %51 faiz oranı – Net Kazanç: 8.249,18 TL – Vade Sonu Tutarı: 208.249,18 TL 

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat: %49 faiz oranı – Net Kazanç: 7.925,68 TL – Vade Sonu Tutarı: 207.925,68 TL 

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: %47 faiz oranı – Net Kazanç: 7.602,19 TL – Vade Sonu Tutarı: 207.602,19 TL 

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı: %45 faiz oranı – Net Kazanç: 7.278,69 TL – Vade Sonu Tutarı: 207.278,69 TL 

Akbank Vadeli Hesabı: %50 faiz oranı – Net Kazanç: 8.087,69 TL – Vade Sonu Tutarı: 208.087,43 TL 

MEVDUAT YATIRIMI GÜVENLİ Mİ? 

Yüksek faiz oranları mevduat hesaplarını cazip kılmaya devam ediyor. Mevduat yatırımı, risk düzeyi düşük olsa da kimi yatırım araçlarından daha az kazanç sağlayabilmektedir. Ancak bankaya yatırılan tutarın bir kısmı devlet güvencesinde bulunmaktadır. Olası durumlarda yatırılan tutarın belirlene kısmı devlet ytarafından geri ödenmektedir.  


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