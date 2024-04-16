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Cebinde Bankkart'ı olan 23.59'a kadar hemen yapsın! Banka SMS ile bildirdi

Ziraat Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. ATM kartı sahiplerine yönelik yayımlanan talimatta banka Bankkart lira ödemesi sağlıyor. Ancak bu kampanyanın süresi bitiyor. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler yarın saat 23.59'a kadar kampanyaya katılmaları gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:30
Cebinde Bankkart'ı olan 23.59'a kadar hemen yapsın! Banka SMS ile bildirdi

Ziraat Bankası, banka kartı kampanyasıyla dikkat çekiyor. Her ay birçok alanda kampanyalarını güncelleyen banka, kampanyalarından birinin yarın sona ereceğini duyurdu. Yarına kadar sürecek kampanyaya katılanların kartlarına 750 TL Bankart Lira yüklenecektir.

ampanya bilgilerine göre market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üyelerinin Banka Sepeti anlaşmalı işyerlerinde aynı anda yapacağı her 750 TL ve üzerinde 75 TL, toplamda 750 TL Bankart lira hediye edilecek..

ZİRAAT BANKASI'NDAN BANKKART KAMPANYASI

Cebinde Bankkart'ı olan 23.59'a kadar hemen yapsın

Ziraat Bankası kampanyası 6 Mart - 14 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden veya 4757 RAMAZAN yazdıktan sonra SMS göndererek katılabiliyorsunuz.

Kampanyadan yararlanmak için satın almadan önce promosyona katılmanız gerekmektedir.

Kampanyaya katılım gösteren tüm müşteriler kampanya dönemi boyunca market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde yapacakları her 750 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL olmak üzere toplam 750 TL Bankart Lira kazanacak.

İşlemlerin Bankkart üyesi olan şyerlerinde ve Bankkart POS'ta yapılması gerekiyor. Kampanyadan yalnızca aynı gün aynı işyerinde yapılan ilk işlem faydalanabilir. E-ticaret üzerinden yapılan işlemler kampanyaya uygun değildir.

Promosyon şartlarını karşılayan müşterilerin kartlarında Bankkart Lirası anında görünecektir.

Bir müşterinin kampanya süresi boyunca kazanabileceği Bankkart Lirası maksimum tutarı 750 TL'dir.

Bankkart Başak, Bankkart Business ile Bankkart Bedava ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında dahil edilmemiştir.

Kampanyaya yalnızca ilk kez kart sahipleri katılabilir. Kartlara yapılan transferler promosyona uygun değildir.

Nakit çekme, ön provizyon, iade, iptal ve banka kartı lira işlemleri dahil değildir.

Promosyon süresi içerisinde yapılan işlemin iadesi durumunda kazanılan Bankart Lirası iade edilecektir.

Bankkart Kumbaranızda yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar ise hesap özetinizden düşülecektir.

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