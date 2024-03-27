3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Emekli ikramiyesi düzenlemesi ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 zam uygulamasının yapılacağını belirtmiş ve bu kapsamda bayram öncesinde emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağı açıklanmıştı. 2024 senesinde 6 bin lira ek ikramiye alacak olan o belediyede yaşayan emeklinin cebine 2 bin lira ek ikramiyesi girecek. Seçimlere 4 gün kaldı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yoluna devam eden bir çok belediye bu kapsamda en geniş kesim olan emekliye yeni desteklerini duyurmaya devam ediyor. MAaşı enflasyon karşısında ezilen en düşük emekli maaşı alıp, kirada oturan ve geliri giderlerini karşılayamayacağı belirlenen emekliye, bağlı bulunulan belediye tarafından ek ödemeler sağlanıyor. Bu ödemeler bayram öncesinde sağlanacağı ve ek ikramiye olarak sağlanacağı bildirilmiş bulunuyor.





EMEKLİYE EK İKRAMİYE

Sosyal belediyecilik anlayışı ile belli başlı şartları sağlayan emekliye özel olarak bir çok destek sağlayan belediye, Seferihisar Belediyesi olarak açıklanırken, Seferihisar Belediyesi başvuran dar gelirli emekliye 2 bin lira ek ödeme sağlayacağını belirtmişti. Üzerine taşınmaz bulunmayan, kirada oturan ve sadece tek maaşla geçinen emeklinin başvurması ile 2 bin lira hak sahibi olunacak ödemeler, belediye tarafından bayrama 2 hafta kala ödendi.





135 BİN EMEKLİ FAYDALANDI

Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 135 bin emeklinin başvurduğu ve ödemelerin hesaplara geçildiği belirtildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tarafından yapılan açıklamada dar gelirli her bireyin yanında oldduklarfı belirtilmişken, henüz geçtiğimiz hafta başlatılan emekli programında hak sahibi bireyin hesaplarına ödemelerinin Pazartesi itibariyle yatırıldığı müjdesi verildi. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoluna devam ettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişginn sadece emekliye değil bir çok bireye desteklerin sağlanacağını ve devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda kadınlara, öğrencilere, dar gelirlilere bir çok destek programının devam ettiği ve yeni programların da uygulamaya geçeceği belirtildi.