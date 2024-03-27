Bist 100
8.827,67 0%
DOLAR
32,24 0,19%
EURO
35,13 0,71%
ALTIN
2.260,3 0,81%

3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Emekliye bir çok müjde verilmeye devam ediyor. Emekliye 2 Nisan'da ödenmeye başlayan emekli ikramiyesinin yanı sıra 2 bin lira ek ikramiye ödeneceği belirtilmiş bulunuyor

Yayın Tarihi: 27.03.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:51
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Emekli ikramiyesi düzenlemesi ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 zam uygulamasının yapılacağını belirtmiş ve bu kapsamda bayram öncesinde emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağı açıklanmıştı. 2024 senesinde 6 bin lira ek ikramiye alacak olan o belediyede yaşayan emeklinin cebine 2 bin lira ek ikramiyesi girecek. Seçimlere 4 gün kaldı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yoluna devam eden bir çok belediye bu kapsamda en geniş kesim olan emekliye yeni desteklerini duyurmaya devam ediyor. MAaşı enflasyon karşısında ezilen en düşük emekli maaşı alıp, kirada oturan ve geliri giderlerini karşılayamayacağı belirlenen emekliye, bağlı bulunulan belediye tarafından ek ödemeler sağlanıyor. Bu ödemeler bayram öncesinde sağlanacağı ve ek ikramiye olarak sağlanacağı bildirilmiş bulunuyor.

tll

EMEKLİYE EK İKRAMİYE

Sosyal belediyecilik anlayışı ile belli başlı şartları sağlayan emekliye özel olarak bir çok destek sağlayan belediye, Seferihisar Belediyesi olarak açıklanırken, Seferihisar Belediyesi başvuran dar gelirli emekliye 2 bin lira ek ödeme sağlayacağını belirtmişti. Üzerine taşınmaz bulunmayan, kirada oturan ve sadece tek maaşla geçinen emeklinin başvurması ile 2 bin lira hak sahibi olunacak ödemeler, belediye tarafından bayrama 2 hafta kala ödendi. 

tll

135 BİN EMEKLİ FAYDALANDI

Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 135 bin emeklinin başvurduğu ve ödemelerin hesaplara geçildiği belirtildi.  Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tarafından yapılan açıklamada dar gelirli her bireyin yanında oldduklarfı belirtilmişken, henüz geçtiğimiz hafta başlatılan emekli programında hak sahibi bireyin hesaplarına ödemelerinin Pazartesi itibariyle yatırıldığı müjdesi verildi. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoluna devam ettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişginn sadece emekliye değil bir çok bireye desteklerin sağlanacağını ve devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda kadınlara, öğrencilere, dar gelirlilere bir çok destek programının devam ettiği ve yeni programların da uygulamaya geçeceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
5
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
6
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
7
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi