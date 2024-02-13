30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Çiftçilikle uğraşan ve primlerle başı dertte olan özellikle de 30 yaş altında olan bireyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çiftçiler adına önemli düzenleme kanun teklifi olarak sunulurken, onay alması halinde 30 yaş altındaki çiftçilerin prim ödemesi konusunda esnetileceği belirtilmiş bulunuyor.

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı geçtiğimiz gün meclise bir kanun teklifi sundu. Sunulan kanun teklifi çiftçilik düzenlemesi ile alakalı olduğu açıklanırken, tarımsal faaliyette bulunan 30 yaş altında sigortalı bireye destek sağlanması hedefleneceği belirtildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak sunulan yönergede; 30 yaş altında çiftçilikle uğraşan sigortalılara prim desteği sağlanması gerekliliği bahsedildi.





ÇİFTÇİLERLE İLGİLİ PRİM DESTEĞİ

Anayasada yer alan hayvancılık ve tarımla uğraşan bireyin korunması adına tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımıza yönelik bulunan yasanın genişletilmesi bu tasarı ile hedefleniyor. Hayat koşullarının zorluğu karşısında tarım ve hayvancılık önemli bir istihdam alanı olarak karşımıza çıkarken özellikle de son senelerde fiyat artışları sebebiyle tarım ile hayatını idame ettiren birey sayısı gittikçe düşüyor. Öte yandan uğraşan nüfus ise yaşlı nüfustan oluşuyor.





Ülkemizin büyük bir çoğunluğunun tarım ve hayvancılığa uygun bir yapıya sahip olduğu göz önünde bulundurularak bu bölgelerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha da desteklenmesi ve gençlerin önünün açılması gerekliliği bildirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik açısından prim desteği sağlanması gerekliliğinin, istihdamı arttıracağı için meclis tarafından onay alabileceği Milletvekili Sarı tarafından açıklanmış bulunuyor.

Meclise sunulan kanun teklifinin metninde sigortalık başlangıç tarihi ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olan bireylerin primlerinin hazine tarafından desteklenmesi gerekliliği yer alıyor.