Akaryakıtta motorine indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlar nelerdir?

Akaryakıtta İndirim Müjdesi! Motorinin Litresi 1 Lira 64 Kuruş Düştü

İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmanın şiddetlenmesiyle birlikte 96 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı, 80-82 dolar aralığına geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 64 kuruş indirimli olarak satılmaya başlandı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul’da 36 lira 42 kuruşa, Ankara’da 37 liraya, İzmir’de ise 37 lira 19 kuruşa indi. Bu fiyatlar, akaryakıt dağıtım şirketlerinin belirlediği tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarda, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlerin veya istasyonların belirleyeceği oranda değişiklik olabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi kalemlerden oluşmaktadır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru esas alınarak hesaplanmaktadır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunmaktadır. Bu fiyata KDV eklenerek pompa satış fiyatı elde edilmektedir.

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI? AKARYAKIT FİYATINI ETKİLEYEN UNSURLAR NELERDİR?

Bu konuda kesin bir şey söylemek zor, çünkü akaryakıt fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bunlardan en önemlisi, küresel petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatları, arz ve talep, siyasi ve jeopolitik gelişmeler, dolar kuru, stok durumu, üretici ülkelerin politikaları gibi birçok etkene göre dalgalanabiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabiliyor. Örneğin, son günlerde İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 80-82 dolar aralığına kadar geriledi. Bu da motorinin litresine 1 lira 64 kuruş indirim getirdi. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen bir diğer faktör ise, vergilerdir. Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi kalemlerden oluşuyor. Bu kalemlerin oranları, hükümetin ve EPDK’nın kararlarına göre değişebiliyor. Örneğin, 2020 yılında hükümet, akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı yapmıştı. Bu da akaryakıt fiyatlarını yükseltmişti. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise, banka komisyonlarıdır. Akaryakıt bayileri, kredi kartı ile yapılan satışlarda bankalara komisyon ödemek zorunda kalıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Akaryakıt bayileri, bu sorunu çözmek için nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getirdi. Buna göre, nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formül üzerinde çalışılıyor.