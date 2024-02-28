Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,43 0,57%
EURO
34,04 0,26%
ALTIN
2.034,23 0,56%

3000 TL para iadesi başladı! O bankanın müşterileri tek tıkla tomarla para alacak

Bu bankadan müşterilerine büyük jest! 3 bin TL para iadesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:37
3000 TL para iadesi başladı! O bankanın müşterileri tek tıkla tomarla para alacak

Banka müşterilerine 3 bin TL para iadesi yapacak! Tek şart açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 3 BİN TL PARA İADESİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan son kampanya duyurusuna göre Coral Travel üzerinden yapılan 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında peşin ya da taksitli alışverişlere 1000 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya 29 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya katılımları mobil uygulama, internet bankacılığı ya da kısa mesaj yoluyla yapılabilecek. Kampanyaya katılmak için 4757 numarasına CORAL yazıp göndermeniz gerekiyor. 

ziraat bankası bankkart lira kampanyası

Kampanyaya katılmadan alışveriş yapan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Mart tarihinde kartlara yüklenecek ve kullanılmayan Bankkart Liralar 15 Nisan tarihinde iade alınacak. Coral Travel üzerinden 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında yapılan alışverişlere 1000 TL, 25 bin TL ile 35 bin TL aralığında yapılan alışverişlere 2 bin TL, 35 bin TL ve üstü alışverişlere 3 bin TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 3 bin TL Bankkart Lira kazanabilecek. Kampanya sürecinde yapılan iptal ve iade işlemleri sonrasında kazanılan Bankkart Liralar iade alınacak. Eğer Bankkart Liralar harcanmış olursa müşterinin kartına tutarlar borç olarak yansıtılacak. 

İLGİLİ HABERLER

Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek

Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün

Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün

Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!
2
Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek
3
Halkbank kimliğiyle başvurana 150.000 TL kredi başvurusunu açtı! Tek şart aranacak
4
Şubat promosyon şampiyonu Yapı Kredi Mart'ta da yaptı yapacağını! 30.750 ödeyecek
5
Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçim bursu: 6.000 TL'ye ek aylık olarak 3.000 TL verilecek
6
Bankalar parası olanı maaşa bağladı! 300 bin TL'si olan bunu yaparsa yaşadı
7
Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

3000 TL para iadesi başladı! O bankanın müşterileri tek tıkla tomarla para alacak

Deterjanları çöpe attıracak tarif! Mikroptan eser bırakmıyor, üstelik tamamen doğal

Kirada oturanlar dizlerini dövecek! Bu karar evlere ateş düşürecek

Sınav puanı olan da olmayan da işe alınacak! Kıyı Emniyeti personel alımı şartları açıklandı

Toyota o modelinde yılın indirimini patlattı! Tam 250 bin TL'lik indirimi ilk yetişen kapacak

Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek

Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Bacaklarınız güzel olsun istiyorsanız avuç avuç yiyin! Güzel bacakların sırrı meğer ondaymış

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün