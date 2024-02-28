3000 TL para iadesi başladı! O bankanın müşterileri tek tıkla tomarla para alacak

Banka müşterilerine 3 bin TL para iadesi yapacak! Tek şart açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 3 BİN TL PARA İADESİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan son kampanya duyurusuna göre Coral Travel üzerinden yapılan 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında peşin ya da taksitli alışverişlere 1000 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya 29 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya katılımları mobil uygulama, internet bankacılığı ya da kısa mesaj yoluyla yapılabilecek. Kampanyaya katılmak için 4757 numarasına CORAL yazıp göndermeniz gerekiyor.





Kampanyaya katılmadan alışveriş yapan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Mart tarihinde kartlara yüklenecek ve kullanılmayan Bankkart Liralar 15 Nisan tarihinde iade alınacak. Coral Travel üzerinden 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında yapılan alışverişlere 1000 TL, 25 bin TL ile 35 bin TL aralığında yapılan alışverişlere 2 bin TL, 35 bin TL ve üstü alışverişlere 3 bin TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 3 bin TL Bankkart Lira kazanabilecek. Kampanya sürecinde yapılan iptal ve iade işlemleri sonrasında kazanılan Bankkart Liralar iade alınacak. Eğer Bankkart Liralar harcanmış olursa müşterinin kartına tutarlar borç olarak yansıtılacak.