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400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

2014 senesinden bu yana devam eden eski hükümlü ve engellilere istihdam fırsatı sağlayan İŞKUR tarafından düzenlenen programın 2025 Yılı başvuruları başlad

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:20
400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

2014 senesinden bu yana devam eden eski hükümlü ve engellilere istihdam fırsatı sağlayan İŞKUR tarafından düzenlenen programın 2025 yılı ilk yarısı için başvuruları başladı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmayı amaçlayan projelerin başvuru sürecinin başladığı belirtildi. engelli ve eski hükümlü vatandaşları hayata kazandırmak, ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve topluma aktif olarak dahil olmalarını sağlamak amacıyla başlattığı destek ve hibe projesi kapsamında 2025 yılının ilk dönemi için başvuruların alındığı belirtilirken bu proje binlerce kişiye kendi işini kurma fırsatı sunmaya devam ediyor.  

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ 

2025/1. dönemi için engelli ve eski hükümlü bireylerin projelere katılmak üzere başvurularını 6 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.  Dün başlayan başvurular bu tarihe kadar devam edecek iken hibe ödemeleri 2025 yılını n ilk yarısı için geçerli olacaktır.  

ENGELLİYE VE ESKİ HÜKÜMLÜYE HİBE DESTEĞİ NEDİR? 

Toplum nezdinde dezavantajlı kesim olan engelli ve eski hükümlüler, hayata tekrardan aktif olarak dahil olabilmesi, iş gücüne katılması ve kendi parasını kazanması amacıyla başlatılan ve bir süredir devam eden projede kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği sağlanarak iş kurma da destek sağlanıyor.  

Aynı zamanda eski hükümlülerin de topluma uyum sağlaması amacıyla oluşturulan projede hibenin yanı sıra kimi artı desteklerde sağlanıyor. İşverenlerin istihdam politikalarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması konularında destek sağlayan proje önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak biliniyor.  

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBESİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ 

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak başlatılan bu projeye dahil olmak için 6 Aralık 2024 tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.  

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL OLUR? 

Başvuru yapmak isteyen engelli ve eski hükümlü bireylerin gerekli belgeleri hazırlayarak e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Yapılan uyarıda elden veya posta yoluyla yapılacak başvuruların geçerli olmayacağı ifade edilirken, başvurular komisyon, kamu ve sosyal taraflardan oluşacak ve her başvuru detaylı olarak tek tek incelenecek. 

İŞKUR HİBE DESTEĞİ KAÇ PARA ÖDENECEK 

Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği tutarı 

Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiren ve başvurulaerının başladığı belirtilen hibe desteği tutarları merak ediliyor.  

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kurulumu için gerekli olan tüm işlemler, izinler ve ruhsatlar için en fazla 20.000 TL hibe desteği sağlanıyor. 

İşletme Gideri Desteği: İlk yıl boyunca işletme giderlerinin %60'ına kadar, toplamda en fazla 40.000 TL hibe desteği veriliyor. 

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanı için gerekli olan makine, teçhizat gibi tüm giderler için vergiler dahil en fazla 300.000 TL hibe desteği sunuluyor. 

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği tutarı 

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kurulumu için gerekli olan tüm işlemler, izinler ve ruhsatlar için en fazla 20.000 TL hibe desteği sağlanıyor. 

İşletme Gideri Desteği: İlk yıl boyunca işletme giderlerinin %60'ına kadar, toplamda en fazla 40.000 TL hibe desteği veriliyor. 

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanı için gerekli olan makine, teçhizat gibi tüm giderler için vergiler dahil en fazla 300.000 TL hibe desteği sunuluyor. 

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