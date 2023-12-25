Kamu bankasından kadınlara destek: 300 Bin TL yarım yıl ödemesiz ve faizsiz kredi!

Geçtiğimiz aylarda kapanmaya başlayan banka muslukları yavaş yavaş tekrar açılmaya başlarken, özellikle de kamu bankaların sunduğu kredi destekleri bir hayli dikkat çekiyor. Devletin kadınlara verdiği desteğin yanı sıra bankalar da KOBİ olmayı sağlayan ya da çalışan kadına sdestek sağlıyot. KOSGEB iş birliği ile kendi işini henüz kuracak olan kadına ve işini kurup geliştirmek isteyen kadın girişimcilere ayrı destek sağlıyor. Halkbank tarafından KOSGEB ortaklaşa çalışması ile başlatılan kredi kampanyasında 6 ay geri ödemesiz olarak ve faizsiz 200.000 TL ve 300.000 TL kredi verileceği açıklanmış bulunuyor.

Kadın girişimci kredisi adı altında başlatılan kredi ödemeelri, 0-6 ay arası işletme kuran kadınlara ve 6 aydan ve daha önce girişimci ünvanı olan kadına sunuluyor. Bakanlığın 'parasal sıkılaşma' politikasını uygulamaya geçmesi sonrasında politika faizi 42,5'a kadar yükselmişken, devlet destekli, kadın girişimci kredisi faizsiz olma özelliği ile dikkat çekiyor. Hal bu iken girişimciler işini devam ettirmek ya da yeni girişimci olmak adına destek bulma konusunda sıkıntılar yaşarken, devletin devreye girmesi ile destekli girişimci paketleri sunuluyor.





Kadın istihdamının artması, işsizliğin azalması ve kadının birine bağımlı olarak yaşamasını engellemek amacıyla başlatılan faizsiz kredi desteğinde sunulan ilk 6 ay ana parasız dönem de kadının işini yerine oturtması imkanını sağlıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile kamu bankası devi Halkbank'ın ortaklaşa işbirlikleri doprultusunda kadınlara yönelik bir çok program bulunuyor.





KADIN GİRİŞİMCİLERE 6 AY ANA PARA ÖDEMESİZ KREDİ

Kadın girişimci kredisi adı altında başlatılam kredi kampanyasında 6 ay ana para ödemesiz 36 ay vade imkanı ile 200,000 TL ve 300,000 TL kredi ödeme imkanı sağlayan Halkbank, ödeme tutarını girişimcinin işe başladığı tarihe göre belirliyor. 6 ay ve daha süredir girişimci ünvanı olan kadınlara 300.000 TL sunulan destek yeni iş projesine başlayan kadınlara 200,000 TL olarak verilebiliyor. Bu kredi 6 ay ana para ödemesiz olarak sağlanıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ KREDİ

Devlet destekli kadın girişimcilere sıfır faizli kredi imkanı da sunuluyor. KOSGEB uygulamlı girişimcilik belgesini alan 35 yaşını doldurmamış kadın girişimcilere, 300,000 ile 650.000 TL'ye varan faizsiz kredi desteği verilebiliyor