Kısa sürede zengin olmak isteyen Selçuk Geçer'e kulak versin! Köşeyi dönmenin sırrını verdi

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, konut piyasasındaki güncel gelişmeleri ele alarak yatırımcılara özenle seçilmiş önerilerde bulundu. Geçer'e göre, konut fiyatlarındaki gerileme eğilimi, Merkez Bankası'nın döviz politikasındaki etkilerle paralel bir zorlama kaynağı buluyor.

Konut fiyatlarının aşırı seviyelere çıktığını belirten Geçer, durumu "Büyük bir balon oluştu ve şimdi o balonu yavaşça indirmeye çalışıyorlar." şeklinde açıkladı. Ancak, Türkiye'deki yüksek enflasyona vurgu yaparak Geçer, konut almanın hala mantıklı bir seçenek olabileceğini dile getirdi.

Geçer'in dikkat çeken önerisi, birikimi bulunan yatırımcılara yönelikti. "Bugün 50 lira olan bir konut, yarın 100 lira olacak ve eğer bir miktar birikiminiz varsa, mutlaka konut alın. Konut, yatırım yapılabilir en önemli araçtır." diyerek konut alımını cesaretlendiren Geçer, ileride konut piyasasının iki katına çıkabileceği tahmininde bulundu.





Ancak, Geçer krediyle konut alımına karşı uyarılarda bulunarak, "Faizle ev almak mantıklı değil. Eğer elinizde nakit varsa, kesinlikle almanızı öneririm." şeklinde tavsiyede bulundu. Bu uyarı, yatırımcıları kredi kullanırken dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Selçuk Geçer'in değerlendirmeleri ve önerileri, konut piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden ve yatırım stratejilerini belirleyen yatırımcılar için önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Geçer'in ifadeleri, konut alımı konusunda birikimi olan yatırımcıları cesaretlendirirken, finansal kararlarını faizle değil nakitleriyle şekillendirmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

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