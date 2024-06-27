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43.300 TL promosyon cepleri serinletecek! Temmuz ayının başında gelecek

Promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Hayat koşullarının negatif etkisi tüm bireyi etkilerken özellikle de ek ödeme ve geri ödemesiz olarak bankalar tarafından sağlana promosyonlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:15
43.300 TL promosyon cepleri serinletecek! Temmuz ayının başında gelecek

Promosyonlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Hayat koşullarının negatif etkisi tüm bireyi etkilerken özellikle de ek ödeme ve geri ödemesiz olarak bankalar tarafından sağlana promosyonlar dikkat çekiyor. Emekli ve çalışan farklı şekil ve tutarlarda promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli kendi ödemesini alabileceği bankayı kendi refahına göre tercih ediyor. Emekli için tutarın yanı sıra ek kampanyalar da oldukça dikkat çekiyor. Emeklinin maaş baremine göre değişkenlik gösteren promosyonlar, banka banka da farklı tutarlarda sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mart ayında emekli promosyonları kamu bankalarında yükseltilirken, maaş aralığı ve promosyon tutarı artışı özel bankalarda da o dönemden beri devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam sonrasında emekli promosyonlarına zam yapılmayacağı, maaş aralık tutarlarının değişeceği tahmin edilirken sadece maaş aralığı değişen emeklinin bir üst baremden ödeme alabileceği belirtilmiş bulunuyor.

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Emeklinin yanı sıra promosyonlardan farklı maaş alan birey kategorileri de faydalanıyor. Belediyeler, MEM’ler gibi bir çok kurum ve kuruluşa istinaden özel sektör ile alakalı da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Çalışan promosyonları arasında en çok dikkat çeken MEM promosyonları oluyor. Ülke genelinde il- ilçe MEM’leri de sözleşme bitimine yakın bir tarihte bankalar ile ihale düzenleyip, promosyon ödemesi mutabakatı sağlayabiliyor. Alınan kararlar ve bankanın çalışana yapacağı ödeme ile alakalı olarak bir çok açıklama gün gün kamuoyuna sunulmaya devam ediyor.

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Son olarak merakla beklenen MEM promosyonunda, maaş bankasını belirleyen müdürlük çalışanına 43200 TL ödeme yapılacak. Trabzon Arsin MEM’de düzenlenen promosyon ihalesine bir çok banka dahil olurken , kazanan bankanın mem personeline bu tutarı ödeyeceği belirtildi. Sözleşmenin 3 yıl süresince geçerli olacağı belirtilirken, ödemelerin ise hemen hesaplara tanımlanacağı belirtildi.

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