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4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi Temmuz ayında aldıkları enflasyon zammı akabinde Ocak ayı ana zammını bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:00
4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi Temmuz ayında aldıkları enflasyon zammı akabinde Ocak ayı ana zammını bekliyor. Ocak 2025 maaşlarına yansıtılmak üzere emekli Ocak zammı ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, uzmanların da hesapları gün gün kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. 2025 Ocak ayı emekli zammı için günler sayılırken, milyonlarca emekli gözünü kulağını yapılacak olan açıklamaya çevrili bekliyor. Son açıklanan enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ile alakalı ortaya atılan iddialar şimdiden emeklinin cebini ısıtacağa benzerken, 2025 Ocak emekli maaş zammı için kritik veriler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. 

Özellikle enflasyon oranlarının yükselişinin süregelmesi emekli maaş zamlarına olan etkisini de artırırken, bilindiği üzere zam oranları enflasyonla paralel olarak artış gösteriyor. 

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklilerine Ocak 2025 Maaş Zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini Eylül ayı başı itibari ile açıkladı. Geriye kalan 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı emekli maaş zam oranını ortaya çıkaracak iken hükümet tarafından Ocak zammında artı refah payının ekleneceği tahminleri sunulmaya devam ediyor.  Şu an itibarıyla, Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyonu toplamda yüzde 5.77'ye ulaşmış bulunurken, emeklilerin 2025 Ocak maaş zamları, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine bağlı olarak hesaplanacak.

Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Ne olacak

Memur ve memur emeklileri, 2025 yılının ilk altı ayında yapılacak yüzde 6'lık, ikinci altı ayında ise yüzde 5'lik zam ile birlikte enflasyon rakamlarını da ek zam olarak alacak. Eğer enflasyon oranları bu zammı aşarsa, memurlar enflasyon farklarını maaşlarına eklemek üzere beklemeye geçecek. 

En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

Geçtiğimiz OCak ayında 10.000 TL'ye yükselen Temmuz da ise yüzde 25 artış ile 12.500 TL olarak seyreden en düşük emekli maaşının da Ocak 2025 zammından ne denli etkileneceği tahmin edilyior. Ekonomistler gerek en düşük emekli maaş zammının gerekse de emekli maaş artışlarının, emeklinin cebini dolduracak oranda açıklanacağını tahmin ediyor. 

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Emekliye OVP Zammı

Yeni açıklanan OVP'ye göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak gerçekleşirken, bu hesaba göre yeni maaşlar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, emekli maaşlarının belirlenmesinde en büyük etken olacak. 

En Düşük Emekli Maaşı 15.000 TL

Ocak 2025'te emekliye kök maaş zammı ile birlikte emekli kök maaş zammı yanında; en düşük emekli maaşı için de çalışma yapılması bekleniyor.  6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 13,44 olarak hesaplandığında en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL civarına çıkabileceği tahmin ediliyor. 

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