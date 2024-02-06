4A 4B 4C emeklilerinin son şansı! Başvurana 2 gün içinde 8500 TL karşılıksız ödeme!

"Gaziantepli Emeklilere 'Son 3 Gün' Uyarısı: Anında Hesaplara Aktarılacak 8500 TL'lik Destek İçin Acele Edin!"

Garanti BBVA, Gaziantep ve diğer illerde yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan tüm emeklilere yönelik önemli bir duyuru yaparak maaş harici ödemelerini müjdeledi. Bu kapsamda emeklilere sunulan promosyonun detayları ve şartları açıklandı. İşte detaylar...





EMEKLİLER İÇİN 8 BİN 500 TL DESTEK

Garanti BBVA, emeklilere yönelik sunduğu özel destekle, Gaziantep ve diğer şehirlerde yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan emeklilerin ilgisini çekiyor. Banka, emeklilere sağladığı bu avantajlı promosyonun duyurusunu yaparak, maaşlarının yanı sıra ek bir ödeme imkanı tanıdığını açıkladı.

Emeklilere yönelik bu özel promosyon kapsamında, hesaplara anında aktarılacak olan 8500 TL'lik destekle, emeklilerin ekonomik durumlarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ancak, bu avantajlı promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin belirlenen süre içinde başvuru yapmaları gerekiyor.





Promosyonun detayları ve şartlarıyla ilgili olarak Garanti BBVA, emeklilere yönelik bir uyarıda bulunarak başvuruların son tarihini belirtti. "Son 3 gün" uyarısıyla emeklilere seslenen banka, bu avantajlı destekten faydalanmak isteyenlerin acele etmelerini vurguluyor.

Emeklilerin bu promosyondan yararlanabilmesi için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Banka tarafından belirlenen kriterlere uyan emekliler, belirtilen başvuru süresi içinde başvurularını yaparak bu ek ödemeden faydalanabilecekler.

Garanti BBVA'nın emeklilere yönelik bu destek promosyonu, emeklilere ekonomik anlamda bir rahatlama sağlama amacını taşıyor. Bu tür banka destekleri, emeklilerin maaşları dışında da ek gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Gaziantep ve diğer şehirlerde yaşayan emekliler, belirtilen süre içinde başvurularını gerçekleştirerek bu avantajlı promosyondan faydalanabilirler.

Emekli maaşındaki zammın memur maaşı zammı ile eşitlenmesi ve yüzde 49,25'e yükseltilmesine rağmen, milyonlarca vatandaş bu artışın yeterli olmadığını dile getiriyor. Asgari ücretin 17 bin TL'yi aştığı günlerde, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının adil olmadığını savunan emekliler, bu tutarlarla geçinmenin zor olduğunu belirtiyor. Özellikle kira ödeyen emeklilerin, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda olduklarını ifade ediyorlar.

Emeklilerin 10 bin TL en düşük maaşına tepki göstermelerinin ardından, bütçelerine destek olacak bir düzenleme olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Garanti BBVA bankasının milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber verdiği görülüyor. Banka, ek ödeme hizmetini ay sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Emekliler, yaşadıkları maddi sıkıntılara çözüm bulunması ve en düşük maaşın artırılması taleplerini sıkça dile getiriyorlar. 10 bin TL'nin altındaki emekli maaşlarının geçim sıkıntısına neden olduğunu belirten emekliler, özellikle kira, yiyecek ve içecek gibi temel giderleri karşılamakta zorlandıklarını ifade ediyorlar.

Garanti BBVA'nın ek ödeme hizmeti, emeklilerin bütçelerine katkı sağlama amacını taşıyor. Bu hizmetin, emeklilerin maddi durumlarını biraz olsun rahatlatması bekleniyor. Bankanın bu ek ödeme hizmeti, emekliler arasında olumlu bir yankı uyandırmış durumda. Ay sonuna kadar devam edecek bu destek, milyonlarca emekli için maddi bir rahatlama sağlayabilir.

Garanti BBVA, özel bankacılık sektörünün öne çıkan isimlerinden biri olarak emeklilere yönelik 7500 TL'lik bir promosyon ödemesi sunuyor. Emeklilere yönelik bu kampanya ile ilgili detayları paylaşan banka, başvuruların ay sonuna kadar açık olduğunu duyurdu.

Emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen SGK hak sahiplerinin maaş hesaplarını 3 seneliğine Garanti BBVA'ya taşımaları gerekmektedir. Banka, bu kriteri yerine getiren emekliler için aşağıdaki promosyon tutarlarını belirledi:

SGK maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara: 4.500 TL

SGK maaşı 3.000 - 7.499 TL aralığındakilere: 5.250 TL

SGK maaşı 7.500 - 9.999 TL aralığındakilere: 6.750 TL

SGK maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara: 7.500 TL

Bu kampanya ile emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıdıkları takdirde belirlenen tutarlarda bir promosyon ödemesi alabilecekler. Bankanın sunmuş olduğu bu ek ödeme, emeklilere maddi bir destek sağlama amacını taşıyor. Emeklilerin bu fırsattan yararlanmak için başvurularını ay sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Bankanın belirlediği promosyon tutarları, emeklilerin aldıkları SGK maaşlarına göre ayrılmış durumda, böylece farklı gelir gruplarındaki emekliler de bu kampanyadan eşit fayda sağlama imkanına sahiptir.

Garanti BBVA, maaş hesabını bankaya taşıyan ve promosyon ödemesi alan müşterilere ek bir ödeme sağlıyor. Bu kapsamda, 29 Şubat 2024 tarihine kadar Bonus Kredi Kartı başvurusu yaparak onaylanan ve aynı tarihe kadar 500 TL tutarında harcama yapan kişiler, bin TL'lik bonus hediyesinden faydalanma imkanına sahip olacaklar.

Bu ek ödeme, Bonus Kredi Kartı sahiplerine özel bir kampanya olarak sunulmaktadır. Bu fırsat, müşterilere kart harcamalarında ek bir avantaj sağlamak ve maaş hesaplarına ek olarak bonus kazanma şansı tanımak amacını taşımaktadır. Müşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için belirtilen tarihler arasında Bonus Kredi Kartı başvurusu yapmaları ve onay almalarının ardından 500 TL tutarında harcama gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede müşteriler, hem maaş promosyonundan hem de kart harcamalarındaki bonus avantajından çift katlı bir kazanç elde etmiş olacaklar.