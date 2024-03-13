4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında emekli ve kamu işçilerini yakından ilgilendiren ek ödemeler ile alakalı tarih bilgileri gelmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve memura tediye ödemeleri ile alakalı gelişmeler Resmi Gazete'de onay alırken, Nisan ayı hem emekli hem de memurlar için umut vadediyor. Emekliye ikramiye ödemesi olarak 3 bin lira verilecek iken, tediyeler için çalışmalar devam ediyor. Emekli maaşlarına ek zam konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında rafa kaldırıldı. Hal bu iken emekli kendi refahını sağlamak adına kendisine sunulan ek fırsatları yakından takip ediyor. Hal bu iken emekliye özel olarak bankalar tarafından sağlanan ödemeler dikkat çekiyor.

Bankalar emekli kesimi maaş müşterisi yapabilmek adına çalışmalarını tamamlaması sonrasında ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar emeklinin bazı ürün ve hizmet satın alımı karşılığında sunulabiliyor. Ne olursa olsun cebine artı kazanç sokmak isteyen emekli, bu kampanyaları yakından takip ediyor.





FATURA TALİMATINA ÖDEME

Bankalar tarafından son zamanlarda emekliye sağlanan destekler arasında otomatik fatura talimatlarına ek olarak verilen ödüller çok merak ediliyor. Her fatura talimatı başına ödeme alan emekli, öte yandan her ay fatura sırası çilesinden de kurtulmuş oluyor. Emekli promosyonuna ek olarak hazırlanan bir kampanya da emekliye 5 bin lirayı geçkin otomatik fatura talimatı ödemesi yapılıyor. İşte detaylar...

Bankaların yeni müşteri kazanma stratejileri boyutlarını aşmaya başladı. Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli kampanyalar dikkat çekiyor. Özellikle geçtiğimiz sene Mart ayında EYT yasasının onaylanması ile birlikte emeklilik sayısının kat ve kat artması Bankaların emekli iştahını arttırırken, müşteri tabanlarının arttırılması adına ve kendi müşterilerini de başka bankaya kaptırmamak adına bankalar çeşitli avantajlarını açıklamaya devam ediyor.





Emekliye ING Bank tarafından sunulan ve Yeni Yıl Kampanyası olarak dikkat çeken otomatik fatura talimatı kampanyası kapsamında ₺5.000'ye Varan ek ödeme sağlanıyor. 10 Ocak'ta başlatılan kampanya için duyuru yapan banka 31 Mart tarihinin Başvuru için son tarih olduğunu açıklamış bulunuyor. Otomatik fatura talimatı verilmesi ve maaşın taşınması durumunda talimat başına 1000 TL ödeme yapan banka, toplamda 5 fatura talimatına 5000 lira ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. 5 adetten fazla fatura talimatı verilmesi halinde ise ek bir ödeme yapılmayacağı da kampanya açıklamasında yer alıyor.

15 BİN LİRAYA VARAN ÖDEME

ING BAnk tarafından başlatılan emekli promosyonu kampanyasına da dahil olan emekli bu kapsamda 10 bin lira promosyon ödemesi kazanıyor. Emekli maaşını taşıyan emekliye özel faiz oranları ile kredi imkanı da banka tarafından sunuluyor.