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Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek: Faiz oranları değişti

Kredi faiz oranlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandı. Merkez Bankası (TCMB), döviz aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, döviz kurunun artırılması amacıyla öngörülen koşulları sağlayan mevduat bankaları için TL mevduat ve 1 aydan uzun vadeli KKM hesapları için zorunlu karşılık zorunluluğunu artıracak. TL mevduatların paylaşımı ve döviz korumalı mevduattan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesinde faizin 3 ayda bir uygulanacağını belirtti. Bu kararın ardından borç verme faiz oranlarının düşmesi, mevduat faizlerinin ise artması bekleniyor. Diğer taraftan, banka faiz oranlarının mevcut durumu netleşti.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 07:00
Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek: Faiz oranları değişti

TL cinsinden kredi faiz oranları ve mevduat faiz oranlarına ilişkin veriler açıklandı. Merkez Bankası verileri tüketici kredisi faiz oranlarının düştüğünü gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dönemde düzenleme koşullarını sağlayan mevduat bankaları için TL mevduat ve 1 aydan daha uzun vadeli KKM hesaplarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi. TL mevduatın azaltılması ve döviz korumalı mevduattan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi. zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulaması yapılacağını açıkladı. Bu kararın ardından borç verme faiz oranlarının düşmesi, mevduat faizlerinin ise artması beklenmekte.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası verilerinde, 26 Ocak'ta sona eren haftada tüketici kredisi faiz oranı yüzde 60,73 olarak kaydedildi. Böylece tüketici kredisinin faiz oranları Ocak ayının başındaki %63,4'ten 3 haftada düşerek 2,5 puanı aştı.

Bankalarda faiz depremi! Birikmiş parası olanlar koşa koşa şubelere gidecek

Taşıt kredisinin faiz oranları Ocak ayı ikinci haftasında yüzde 50,27 iken, 26 Ocak'ta sona eren haftada yüzde 44,08'e düştü. Yaklaşık 6,2 puanlık bir düşüş yaşandı. Konut kredisi faiz oranları 2024'ün ilk haftasındaki yüzde 42,1'den 26 Ocak itibarıyla yüzde 41,21'e düştü.

BÜYÜK BANKALAR FREN YAPTI

Ekonomi gazetesinin verdiği bilgiye göre kredi büyüme ivmesinin kaybının temel nedeni kamu bankalarında yatıyor. Merkez bankasının baz faiz oranlarını yükseltmeye başlamasıyla birlikte kamu bankaları başlangıçta tüketici kredilerini %70'in üzerinde sınırladı. Ocak ayı başlarında kamu bankaları da tüketici kredilerini azalttı ancak geçen hafta bu oran %14,72 daha düştü. Özel bankaların tüketici kredileri Ocak ayı başındaki yüzde 47,05'ten düştü.

TL MEVDUAT ORANI DURDU

Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan TL mevduat faizleri yeni yılda bir miktar geriledi. 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranları, Aralık 2023'teki %53 seviyesinden Ocak ayı başında %51'in üzerinde, 26 Ocak'ta %49,61'e düştü. TL para gönderme faiz oranları ortalama %46,36 civarında.

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