T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvikleri ve Teknoloji Odaklı Destek Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Stratejik yatırımlar için destek şartları ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgi.