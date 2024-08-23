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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvikleri ve Teknoloji Odaklı Destek Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Stratejik yatırımlar için destek şartları ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:28
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvikleri ve Teknoloji Odaklı Destek Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Yatırım Teşvikleri

Yatırımcıları desteklemeyi amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, çeşitli yatırımlara yönelmek isteyen firmalara özel teşvikler sunulmaktadır. Program, teknolojik yatırımların yanı sıra stratejik ve proje odaklı teşvikleri de kapsamaktadır.

Yatırım Şartları

Yatırımların desteklenmesi için belirli şartlar bulunmaktadır:

  • Toplam yatırım tutarı en az 1 Milyar TL olmalıdır.
  • Bu yatırımın en az %20'si firmanın özkaynağı ile karşılanmalıdır.
  • Kredi vadesi en fazla 10 yıl olarak belirlenmiştir.
  • Kredi ana para geri ödemesiz dönemi ise en fazla 2 yıl olmalıdır.
  • Firmanın projeyi başarıyla gerçekleştirebilmesi için gerekli teknik yeterlilik ve kapasiteye sahip olması ön koşuldur.

Başvuru Süreci

Desteklerden yararlanmak isteyen firmalar, sürekli aktif olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü aracılığıyla başvurularını buradan gerçekleştirebilirler.

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