Bist 100
9.102,39 0%
DOLAR
31,99 -1,37%
EURO
34,52 -1,6%
ALTIN
2.315,2 -0,04%

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

2024 yılı emekli yılı olacak açıklamasına istinaden hesaplara Nisan ayında hesaplara aktarılacak olan tutarlar merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:51
4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

2024 yılının emekli yılı olacağı açıklaması akabinde gözler seçimlerden sonrasına çevrilmiş bulunuyor. Her belediyenin başkan koltuğuna oturacak isim kesinleşmiş iken Nisan ayında emekliye yönelik yapılacak ek ödemeler için de gözler hükümete çevrilmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya verdiği müjdelerden ilk emekli ikramiyesi zamlı ödemeleri olurken, geçtiğimiz hafta ödenmeye başlayan emekli promosyonları da bir hayli dikkat çekiyor. Kamu bankaları tarafından emekli promosyonlarının arttırılması talimatı akabinde tüm bankalar SGK ile anlaşması çerçevesinde emekli promosyonu güncellemelerini sundu. 

Bayrama sayılı günler kaldı. Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı açıklaması akabinde ödeme tarihleri de şekillendi. 2024 yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala zamlı ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı merak edilyor. 3.000 TL ikramiye ödemelerinin emekli maaşı gününe göre ödeneceği belirlenirken, emekli hangi gün ikramiyesine kavuşacağını merak ediyor. Emekli ikramiyeleri yüzde 50 olarak hak sahibi tüm emeklinin hesabına yarın itibari ile ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda emekliye ödemeler 5 Nisan'a kadar tamamlanacak. 

zam

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Her ayın 17 veya 18'inde maaş alan emekli, yarın emekli ikramiyesini alacak. 19, 20,21,22 'sinde maaş alan emekli 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alan birey de 4 Nisan'da ikramiyelerini alabilecek. 

EMEKLİ İKRAMİYESİ 6 BİN LİRA OLDU

Geçtiğimiz haftalarda emekli ikramiyeleri ile alakalı yapılan açıklamada yüzde 50 zam ike 3 bin lira ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda Ramzan Bayramı artı Kurban Bayramında emekli 6 bin lira maaşına ek ödeme alacak.

zam

YÜZDE 50 ZAMLI İKRAMİYE

2023 yılında maaş artışları akabinde 1100 TL olan emekli ikramiyesi, bu sene yüzde 50 zamlı olarak 3.000 TL alınacak. İlk 900 TL  olarak ödenen emekli ikramiyeleri yıl yıl artış sergilemiş ve 1000 TL, 1100 TL, 2000 TL ve en son da 3 bin TL olarak güncellenmişti. 

Bu senede her emekli emekli ikramiyesinden faydalanacak. Dul ve yetimlere de emekli ikramiyesi hakkı tanınırken, hak ettikleri dul ve yetim  maaşı oranında bölünmüş emekli ikramiyesi almaya hak sahibi olacak. Yaşlılık maaşı alan, gaziler, vazife malullüğü alanlar ile birlikte, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Büro memuru alımı müjdelendi! Diploma şartsız, kadrolu işe alım yapılacak

Büro memuru alımı müjdelendi! Diploma şartsız, kadrolu işe alım yapılacak

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Akaryakıt almadan bunu yapan 175 TL para iadesi alacak! Az önce SMS ile bildirildi

Akaryakıt almadan bunu yapan 175 TL para iadesi alacak! Az önce SMS ile bildirildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

Görenlerin gözleri yerinden fırlayacak! O banka 32 günde 35.605 TL kazanç sağlayacak

Toplu taşımada bunu yapanlar 200 bilet cezaya mahkum! Yapar yapmaz ödetiyorlar

Büro memuru alımı müjdelendi! Diploma şartsız, kadrolu işe alım yapılacak

Kredi kartı taksitli alışveriş devri kapandı! Giyim alacakları da ilgilendiriyor

Akaryakıt almadan bunu yapan 175 TL para iadesi alacak! Az önce SMS ile bildirildi

14 Nisan'a kadar 1350 TL bedava alışveriş fırsatı! Markete gidecekler hemen baksın