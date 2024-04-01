4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

2024 yılının emekli yılı olacağı açıklaması akabinde gözler seçimlerden sonrasına çevrilmiş bulunuyor. Her belediyenin başkan koltuğuna oturacak isim kesinleşmiş iken Nisan ayında emekliye yönelik yapılacak ek ödemeler için de gözler hükümete çevrilmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya verdiği müjdelerden ilk emekli ikramiyesi zamlı ödemeleri olurken, geçtiğimiz hafta ödenmeye başlayan emekli promosyonları da bir hayli dikkat çekiyor. Kamu bankaları tarafından emekli promosyonlarının arttırılması talimatı akabinde tüm bankalar SGK ile anlaşması çerçevesinde emekli promosyonu güncellemelerini sundu.

Bayrama sayılı günler kaldı. Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı açıklaması akabinde ödeme tarihleri de şekillendi. 2024 yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan'da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala zamlı ikramiye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı merak edilyor. 3.000 TL ikramiye ödemelerinin emekli maaşı gününe göre ödeneceği belirlenirken, emekli hangi gün ikramiyesine kavuşacağını merak ediyor. Emekli ikramiyeleri yüzde 50 olarak hak sahibi tüm emeklinin hesabına yarın itibari ile ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda emekliye ödemeler 5 Nisan'a kadar tamamlanacak.





EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Her ayın 17 veya 18'inde maaş alan emekli, yarın emekli ikramiyesini alacak. 19, 20,21,22 'sinde maaş alan emekli 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alan birey de 4 Nisan'da ikramiyelerini alabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 6 BİN LİRA OLDU

Geçtiğimiz haftalarda emekli ikramiyeleri ile alakalı yapılan açıklamada yüzde 50 zam ike 3 bin lira ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda Ramzan Bayramı artı Kurban Bayramında emekli 6 bin lira maaşına ek ödeme alacak.





YÜZDE 50 ZAMLI İKRAMİYE

2023 yılında maaş artışları akabinde 1100 TL olan emekli ikramiyesi, bu sene yüzde 50 zamlı olarak 3.000 TL alınacak. İlk 900 TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri yıl yıl artış sergilemiş ve 1000 TL, 1100 TL, 2000 TL ve en son da 3 bin TL olarak güncellenmişti.

Bu senede her emekli emekli ikramiyesinden faydalanacak. Dul ve yetimlere de emekli ikramiyesi hakkı tanınırken, hak ettikleri dul ve yetim maaşı oranında bölünmüş emekli ikramiyesi almaya hak sahibi olacak. Yaşlılık maaşı alan, gaziler, vazife malullüğü alanlar ile birlikte, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek.