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4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle emekliye ödenen tek seferlik ikramiye tutarı 5 bin lira olarak belirlenmişti. Bu tutarın emekli ikramiyelerine de yansıyacağı tahmin edilmekteydi. İlk belirlemelerde ise cumhuriyet ikramiyesinden her emekli faydalanamamıştı. Hal bu iken emekli beyram ikramiyesinin de kimleri kapsayacağı sorulmaya başlandı

Yayın Tarihi: 17.02.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:19
4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında tam zamlı maaş ödemeleri bugün başladı. Maaş şaibesinin ortadan kalkması akabinde emekli bayram ikramiyeleri konusundaki gelişmeler de yakından takip edilmekteydi. Konu ile alakalı Bakan Işıkhan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında emekliye ek olarak ödenen bayram ikramiyeleri için düzenlemeye gidileceğini belirtti. Yapılan açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerinin tutarının 3 bin liraya çıkartıldığını açıkladı. Böylece bayram ikramiyelerine de yüzde 50 zam yapıldı. İlk 900 TL olarak ödenen sonrasında 1100 TL olarak 2 sene ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz seçim senesinde 2 bin liraya tamamlanmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte 2024 yılında yüzde 50 zam ile 3 bin liraya tamamlandığı belirtildi. Şimdi akıllarda bir soru emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyeleri kimlere ödenecek? İşte detaylar...

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle emekliye ödenen tek seferlik ikramiye tutarı 5 bin lira olarak belirlenmişti. Bu tutarın emekli ikramiyelerine de yansıyacağı tahmin edilmekteydi. İlk belirlemelerde ise cumhuriyet ikramiyesinden her emekli faydalanamamıştı. Hal bu iken emekli beyram ikramiyesinin de kimleri kapsayacağı sorulmaya başlandı. Ancak dini bayram ikramiyeleri her emekliyi kapsarken ek olarak da dul ve yetim maaşı hak sahiplerine de ödenmekte. EYT'lilerin bayram ikramiyesi alıp almayacağı da merak ediliyor. EYT'liler başvuru tarihine göre emekli ikramiyesi almaya hak kazanmakta. Otarihi kaçıran EYT'liler emekli ikramiyesi alamıyor.

TL

Erdoğan'dan ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi tutarının 3 bin liraya çıkartıldığını belirtmişti. Şimdi ödeme tarihi ile alakalı araştırmalar yapılmaya başlandı. Eyt'den faydalanan emeklinin Bayram ikramiyesini alıp almayacağı şaibesi de devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru tarihinin önemli oldu belirtilirken 31 Mart 2024 tarihine kadar dilekçe veren ve işlemlerini tamamlayan emekliye ikramiyeden faydalanabiliyor.  Bu tarihe kadar tamamlanmayan işlemler için ise ikramiye almak imkansız hale geliyor. 

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Bayram ikramiyesi kaç para oldu 

Geçtiğimiz gün Ordu'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 milyon emekliye yaptığı açıklama ile güzel haberi verdi emekliye. %50 zamlı bayram ikramiyesi ödemesi yapacaklarını belirten Erdoğan 2024 yılı içerisinde toplam 6.000 lira ikramiye ödeneceğini belirtti. 

EYT'lilere bayram ikramiyesi 

Emekli ikramiyesini yapılan zamlar sonrasında eyt'liler ikramiye alıp alamayacağını araştırmaya başladı. Işlemlerini tamamlayan bütün EYT'lilerin bu ikramiyeye hak sahibi olduğu açıklaması yapıldı. Ancak ikramiyelerden faydalanabilmek için EYTlinin sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermesi zorunlu kılındı. EYT yasası ile emekli olma hakkını kazanan Bireyin en geç 31 Mart tarihine kadar dilekçe verme zorunluluğu mevcut. Dilekçesini 1 Nisan itibarıyla SGK'ye teslim eden eyt'li ise Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi 9 Nisan'dan önce ödenirken Kurban Bayramı ikramiyesi ise 15 haziran'dan önceki hafta hesaplara aktarılacak

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