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4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

Emekli için seyyanen zam iddiları ortaya atılmaya devam ediyor. Uzmanların hesaplamaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:55
4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

Milyonlarca emekli kendisine yapılacak olan ek zam konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Emekli, kendisine yapılacak olan ek zammın şaibesini araştırırken, uzmanlar ve kulis bilgisi olarak gazeteciler belirli tarih ve oran açıklamalarını da sürdürüyor. CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 ve 24 Mart'taki Ankara ve İstanbul mitinglerinde emekliye seyyanen zam müjdesi verileceği tahminleri tutmamışken, milyonlarca emekli bu kapsamda yaşadığı hayal kırıklığı da sosyal medyanın gündemine oturmuş bulunuyor.

SEÇİMLERDEN ÖNCE ZAM YOK

Erdoğan tarafından yapılan açıklamada '2024 yılı emekli yılı olacak'' demesi, emeklinin beklentisini yükseltirken, bir türlü yapılmayan açıklama hevesleri kursaklarda bırakacağa benziyor. Ancak emekliler ve seyyanen zam ile alakalı kulislerden sızan bilgilerin ardı arkası kesilmiyor.

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Milyonlarca emeklinin uzun zamandır merakla beklediği ek zam haberi ile alakalı Cem Küçük'ün sabah programına katılan TGRT haber Ekonomi Editörü Yaprak Yıldız tarafından emekli maaşları ile alakalı yeni zam ihtimali açıklandı. 1 Nisan itibarıyla revize ihtimali bulunan emekli maaşları kapsamında 2024 yılına emekli yılı olarak gösteren Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir müjdesi olabileceği ile belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI

Ocak ayında emekli maaşlarına memur maaş katsayısı olan %49,25'lik bir zam eklentisi yapılmış ve bu kapsamda en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye tamamlanmıştı. Ancak artan enflasyon oranları emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ortaya çıkarmaya başladığı şu günlerde ek zam olasılığını bekleyen vatandaşın endişelerinin sadece bu sayede giderilebileceği tahmin ediliyor. 1 Nisan tarihinde emekliye ek zam ihtimalini açıklayan Yıldız, bazı ekonomistlerin 1 Nisan itibariyle zam gerçekleştirilebileceği ihtimalini konuştuğunu belirtirken, bu zammın seyyanen olmayacağı da açıklanmış bulunuyor

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