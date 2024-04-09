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4A- 4B'liye gece yarısı müjdesi! Hesaplandı: En düşük emekli maaşı 13.000 TL'ye yükseliyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan düzenleme ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.. İşte detaylar

Yayın Tarihi: 09.04.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:12
4A- 4B'liye gece yarısı müjdesi! Hesaplandı: En düşük emekli maaşı 13.000 TL'ye yükseliyor

Emekliye Ocak ayında yüzde 11,68 refah payı eklemesi ile birlikte yüzde 49,25 zam kök maaşlara yapıldı. Kök maaşı 6.700 TL altında olan bireyi etkilemeyen Ocak zammında üzerindeki her birey ise 10.000 TL en düşük emekli maaşı yasasından faydalandı. İlk başlarda hoşa giden zam sonrasında enflasyon karşısında azalmaya başlayınca emekli, tıpkı memura Temmuz'da yapılan zam gibi seyyanen artış beklentisine girdi. Özellikle de seçim senesi olması ve Erdoğan'ın 'emekli yılı' açıklaması yapması, seçimlerden önce zam beklentisini de kuvvetlendirdi. Açlık sınırının da 16 bin liranın üzerinde seyretmesi emeklinin zam beklentisini kuvvetlendirse de bu gerçekleşmedi. Ancak maaşlara Temmuz'dan zam olmadığı açıklamasının gerekseçsi ise bütçe olarak gösterildi. Ara zam hayali yıkılan emekli şimdi Temmuz'da kendisinin hak sahibi olacağı zam oranını yakından takip ediyor. 

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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaşı zammına çevrili bekliyor. Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte Temmuz zam oranının enflasyona ek olarak refah payı eklentisi şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. uzmanlarda konu ile alakalı olarak gün gün hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. 

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UZMANLARIN HESAPLARI DEVAM

Uzmanlarf emekli maaşları ile alakalı olarak yüzde oranları hesaplamaların ageçmiş bulunuyor. Temmuz başında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlkte 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olacağı tahmin edilirken, emekli zammının da yüzde civarında sabitleceği belirtiliyor. Ekrem Açıkel, emekli zammı ile alakalı yaptığı hesaplamasında minimum 13.500 TL olacağını vurguladı. Kaba olarak bir thamin sunan Açıkel, Yüzde 25'e ek yüzde5'lik refah zammı sonrasında taban emekli maaş oranının oluşacağını belirten uzman, hükümetin biraz daha artırım yoluna gidebileceğini de belirtmiş bulunuyor. 

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