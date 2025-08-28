Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Ziraat Bankası emekli promosyonunda çıtayı yükseltti

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyon yarışında Ziraat Bankası, 2025 emekli promosyonunda sunduğu kapsamlı paketle öne çıkıyor. Banka, maaşını üç yıl süreyle Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdünde bulunan müşterilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bir dizi ek avantaj vaat ediyor.

Promosyonun işleyişi

Ziraat Bankası'nın yeni teklifi, emekli maaşlarının tutarına göre artış gösteriyor; yani emekli maaşı yükseldikçe peşin promosyon tutarı da yükseliyor ve en üst limit 12.000 TL olarak belirleniyor. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin yapması gereken tek şart, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair taahhütte bulunmak.

Gelirler birleşiyor, promosyon katlanıyor

Banka, birden fazla emekli aylığı alan müşterilere de avantaj sağlıyor. Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur gibi farklı kurumlardan emekli aylığı alanların promosyon tutarı, maaşların toplamı üzerinden hesaplanıyor. Bu sayede iki farklı yerden aylık alan bir emekli, toplam tutar üzerinden daha yüksek bir promosyon dilimine dahil olabiliyor.

Emeklinin hayatını kolaylaştıran 4 ek avantaj

Ziraat Bankası, nakit promosyonun yanı sıra emeklilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve bütçelerine katkı sağlayacak dört ayrı ek fırsat sunuyor:

Ücretsiz Dijital İşlemler: Emekliler, Ziraat Bankası'nın mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden yapacakları Havale, EFT ve FAST işlemlerinde ücret ödemeyecekler (EFT mesaj ücreti hariç).

Ücretsiz HGS Etiketi: Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere, bir yıl boyunca geçerli olmak üzere ücretsiz HGS etiketi hediye ediliyor.

Kiralık Kasada %25 İndirim: Değerli eşya, ziynet veya önemli belgelerini güvenle saklamak isteyen emekliler, kiralık kasa hizmetinde %25 indirimden yararlanacak.

Özel Mevduat Faiz Oranları: İlk kez Ziraat Bankası'ndan maaş almaya başlayan emeklilere, birikimlerini değerlendirmeleri için kampanyalı vadeli mevduat faiz oranları sunuluyor.

Bankanın bu kapsamlı paketi, emeklilere yalnızca nakit destek sağlamakla kalmayıp günlük harcamalarda ve tasarruflarında da doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.