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4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

Uzmanlar tarafından emekli maaş zammı ile alakalı olarak birçok hesaplama yapılırken ortaya atılan son iddialarda emekliye ek ödemeler dahilinde 13.800 en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:01
4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

Emekli zammı ile alakal ı olarak bekleyişin sonuna gelinmeye başlandı. SSK, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri Temmuz ayında zam alacak. Emekli maaş zammı ve memur zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak olan rakamlar merak edilirken, emekliye refah payı zammının yapılacağı tahminleri sunulıyor. Memur ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammına istinaden 6 aylık enflasyon farkı zammını alacak. Peki zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 

Ülke genelinde milyonlarca emekli TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında maaşlarında ne kadar artış olacağını merakla araştırıyor. Enflasyon zammına ek olarak refah Payı gibi ek iyileştirmenin yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Hal bu iken bu artışların emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacağı konusu da merak ediliyor. Uzmanlar tarafından emekli maaş zammı ile alakalı olarak birçok hesaplama yapılırken ortaya atılan son iddialarda emekliye ek ödemeler dahilinde 13.800 en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış bulunuyor. 

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Çalışma hayatı sona ermiş ve emekli olma hakkı kazanmış olan bireyin maaşı primler esas alınarak ödeniyor. Bu durum kök aylık olarak bilinirken kök aylığı 7.135 lira altında olan emekliye %4 ile %5 oranında ek ödeme ekleniyor. Taban aylık ise emekli maaşının en düşük aylığı olarak biliniyor. En düşük maaşın altında emekli aylığı alan bireyin en düşük emekli maaşına tamamlanacak olan aylığı, hazine tarafından sağlanıyor.

 Emekli zammı nasıl uygulanacak

 Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyona göre SSK- Bağ-kur ve memur emeklilerinin zam oranları şekillenecek. Yapılan hesaplamalarda 4A ve 4B'liye %26 civarında memur emeklilerine ise %21 seviyelerinde bir artış yapılması bekleniyor. Ancak imza atılan yasal mevzuatlar konusundaki artışlar kök aylık üzerine hesaplanıyor. Kök aylık en düşük emekli aylığından az olan emekli destek ile birlikte 10.000 lira maaş alıyor. Bu kapsamda Temmuz ayında yapılacak olan zammın 10.000 TL'ye değil kök aylığa yansıtılacağı biliniyor. 

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Temmuz ayında emekli zammı oranının %25 açıklanması durumunda 9.000 TL olan kök aylık yapılan hesaplama sonrasında 11.250 liraya çıkartılacak iken %4 eklenti ise 450 lira olarak ödenecek. Bu kapsamda kök aylığa göre bu emekli 11.700 lira maaş almaya başlayacak.

Emekliye refah payı var mı 

Temmuz ayında kararı verilecek olan bu konu ile alakalı olarak kök aylığa refah payının ekleneceği tahmin ediliyor. Refah Payı ile emeklilerin zam oranı yükseltebilecek iken kök maaş alan emeklinin de maaşları en düşük emekli maaşına tamamlanması planlanıyor Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda 6 aylık Enflasyonun yansıtılması durumunda en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselecek. %25'e %10-15 arası bir artış yansıtılacağı tahmin edilirken en düşük emekli maaşının 13.800 TL 14.000 TL arasında olacağı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan ortaya atılan iddialarda asgari ücretle eşitlenmesi durumu da mevcut. Eğer ki seyyanen zam yapılırsa en düşük emekli maaşının 17 TL'ye tamamlanacağı tahmin ediliyor

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