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Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan kamu işçilerinin yüzünü güldürecek son dakika açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:15
Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan kamu işçilerinin yüzünü güldürecek son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni karar, kamu işçilerinin ceplerini dolduracak iken tam da yeni yıl öncesinde ödenecek olması yılbaşı ikramiyesi olarak nitelendirildi. 2024 yılı için belirlenen ilave tediyelerin Haziran ayında ödenen ilk taksitleri akabinde ikinci taksiti 13 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.  

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ İÇİN KARAR VERİLDİ 

2024 yılında kamu işçilerine verilen ilave tediyenin ilk taksiti Haziran ayında yapılmıştı. O gün akabinde milyonlarca kamu işçisi ikramiye ödemelerinin  ne zaman yapılacağını merakla beklerken, Cumhurbaşkanlığı imzası ile birlikte kalan ödemelerin tarihi netleşti. Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan kamu işçileri, ilave tediyenin ikinci taksitini 13 Aralık 2024 tarihinde alacak.  

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

YERALTI İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL ÖDEME TARİHİ 

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan kamu işçilerine yönelik yapılacak olan bu ödemeler ile alakalı detaylar merakla araştırılırken, diğer önemli detay ise yeraltı işlerinde çalışan işçiler için geçerli olacağı belirtildi. Bu gruptaki işçiler, tediyelerini 23 Aralık 2024’te alacak. 

TEDİYE NE DEMEK 

kamu sektöründe çalışan memurlara ek mali destek sağlamak amacıyla yapılan bir ödeme olarak bilinen Tediye, senede 2 kere olacak şekilde ödenir. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen onay akabinde ödeme tarihleri belirlenirken, 2024 yılında ilk Haziran ayında ödenen ikramiyenin ikinci taksitinin Aralık ayında ödenmesine karar verilmiştir. Bu ödemeler, devletin kamu çalışanlarına sağladığı sosyal yardımlar arasında yer alırken, aynı zamanda kamu personelinin ekonomik durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

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