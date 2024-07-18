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5 milyon kişiye EYT vurdu! İşte yeni emeklilik reformu

Emeklilik sisteminin adeta köklü değişikliğinin göstergesi olan EYT’den şu zamana kadar 3 milyon civarında aday emekli olmak hakkını kazanırken, belli başlı şartların onay verilmesi ile birlikte 5 milyon kişinin de EYT emeklisi olacağı hesaplandı

Yayın Tarihi: 18.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:35
5 milyon kişiye EYT vurdu! İşte yeni emeklilik reformu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı olarak düzenlemeler devam ediyor. Geçtiğimiz sene Şubat ayında onay verilen EYT yasası, yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrasında meclisin tatile girmesi ile birlikte ileri tarihe bırakılmış ve Mart ayında işlemlerin tamamlanması ile birlikte milyonca emekli adayı için süreç başlamıştı. Emeklilik sisteminin adeta köklü değişikliğinin göstergesi olan EYT’den şu zamana kadar 3 milyon civarında aday emekli olmak hakkını kazanırken, belli başlı şartların onay verilmesi ile birlikte 5 milyon kişinin de EYT emeklisi olacağı hesaplandı

1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan prim gün sayısını tamamlamamış olsa da, tamamlamak adına harekete geçen emekli, yaşa takılmadan emekli olma hakkını kazandı. Bu kapsamda SGK’nin maddi yükünün git gide arttığı belirlenirken var olan EYT’nin maliyetini ne kadar olduğu da ortaya çıktı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam maliyetinin 577 milyar lira olduğu açıklanırken, EYT kapsamında eksik primlerini tamamlayan 5 milyona yakın bireyin de önümüzdeki senlerde emekli olacağının altı çizildi.

EYT DETAYLARI OLUŞMAYA BAŞLADI

EYT’den emekli olan bireylerin yapılan hesaplamada yaş ortalamasının yüzde 48.1 olduğu hesaplanırken, Çalışan- emekli dengesinin bozulduğu açıklandı. SGK verilerine göre, ülkemizde toplam emekli sayısı 16 milyon 154 bin 322 kişi olup, çalışan-emekli oranı 2008'de 1.87 iken, 2024 yılı itibari ile 1.63 civarına geriledi.

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Uzun zamandır gündemde olan Bağkur prim sayısının düşürülmesi ile alakalı olarak taslak için çalışmalar devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinin devreye alınacağı ve bu kapsamda 9 bin den 7200 güne indirgeneceği tahmin ediliyor. Küçük esnafı ilgilendiren bu detayın onay alması ile birlikte Bağkurluya erken emeklilik hakkı tanınacak ve 5 yıl öncesinden emekli olacak birey sayısı da bu sayede artacak.

Tüm bu hesaplamalar ile birlikte emekli sayısında olağan yükselişin devam edeceği ön görülüyor. Emeklilik reformunun kabul edilmesi ile birlikte 5 milyon bireyin daha EYT’den faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor.

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