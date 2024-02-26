4A 4B'liye zam müjdesi! Çalışmalar o tarihte başlayacak İşte o oran şekilleniyor

Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam ne demek? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? sorularının yanıtları Ocak ayından bu yana kesintisiz araştırılmaya devam ederken, gün gün yetkililerden açıklama yapılıp yapılmadığı konusu da merakla soruluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan seyyanen zam akabinde aynı dönemde emekliye seyyanen zam yapılmaması o dönemden beri beklentileri arttırmaya devam etmekte. Ocak ayında da emekli maaşının yüzde 42,6'dan yüzde 49,25'e çıkartılması ve emekli ikramiyelerine de yüzde 50 zam yapılması uzmanlar tarafından yetersiz olarak yorumlansa da emekliye seyyanen zam konusunda gün gün çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Seyyanen zam ne demek? İşte detaylar...

Emekli maaşlarına seyyanen zam konusunda çeşitli spekülasyonlar özellikle de seçim senesi olması sebebiyle araştırılmaya devam ediyor. Uzmanlar seçim öncesinde seyyanen zam yapılacağını belirtmekte iken son iddia SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından ortaya atılmış bulunuyor. Emekliye seçimden önce seyyanen zam yapılabileceğini açıklayan Erdursun, zam tutarını da açıkladı. Uzman isim tarafından yapılan açıklamaya göre seyyanen zammın 4,500 TL - 5.000 TL aralığında olabileceğini söylemiş bulunuyor.

Emekliye seyyanen zammın yanı sıra bayram ikramiyeleri konusunda da gelişmelerin olabileceğini belirten uzman isim, ''hükümet zam yapmazsa kendi zararlarına olur, önümüz seçim' yorumunu yaptı.





GÜNDEMDE EN ÇOK EKONOMİ VAR

2024 yılında gerek emekli gerekse de çalışan için Twitter'da sürekli olarak maaş TT'leri açılırken, zam beklentileri enflasyonun bu denli artışı sonrasında arttığı konuşuluyor. Özellikle de seyyanen zam konusunda beklentilerin arttığı şu günlerde emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması cepleri yorarken, seçim senesi olması sebebiyle yeni gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim zammı müjdesi verilmesi bekleniyor. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda kulis bilgisi olarak sızan Martı ayının 20'si merakla bekleniyor. Uzmanların yorumları Erdoğan’ın seçimi kaybetmemek adına seçim zammı yapacağı tahmin edilirken, bu kapsamda 5 bin liraya kadar seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.





EMEKLİ ZAMMI KÖK MAAŞA MI

Emekli maaşlarına yapılacak olan zamların etkisini göstermesi için kök maaşa değil de doğrudan cebe giren maaşlara yapılması gerekliliği bildirilirken, bu kapsamda bu iddialar da konuşulmaya başlamış bulunuyor. Mart ayında açıklanacağı planlanan seyyanen zammın, doğrudan maaşlara yansıtılacağı da söyleniyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NEDİR?

enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması adına ya da maaşlar arasındaki makasın ortadan kalkması adına düzenlenen zam oranı olarak bilinmektedir.