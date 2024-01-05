Oranlar yüzde 50'ye dayandı! 7.121 TL- 7.438 TL getiri kapısı aralandı

Özellikle de mevduat faizleri yaz mevsiminin başından bu yana sağladığı getiri sebebiyle tercih sebebi oluyor. Merkez Bankası Türk Lirasının değer kazanması adına başlattığı faiz hamleleri yerini bulmaya başlamış gibi duruyor. KKM hesaplarının durdurulması hesaplardan çıkışlar TL'ye olan talebi yükselterek, diğer taraftan da değer kazanmasını sağlıyor. Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini 42.5'a çıkartırken, kredi faizleri ve kredi kartı faizleri haricinde mevduat faizlerinin lehine işleyiş olarak yansıyor. Yaz mevsiminde yıllık yüzde 20-35 arasında değişen mevduat faizi oranları bu sayede yüzde 50'lere kadar dayanmış bulunuyor.

Kenarda yatırımı olan birey, en kısa yoldan artı nakit sağlamak ya da aylık getiri olarak kazanmak amacıyla mevduat faizlerini tercih ederken, en çok tercih edilen vade de 32-35 günlük vade olarak biliniyor. 32 günlük vade sonu hafta sonuna gelmesi durumunda 35 günlük hesaplama yapılıp, vade sonunda hesaplara aktarılmaktadır.

Bankalar mevduat hesaplamalarını yeni müşteri çekmek adına ay ay güncellerken, döner sermayede işleyerek bankaya faiz kazandırıyor. Müşteri ise bu durumda en yüksek oran veren bankayı tercih ediyor. Aylık artı maaş gibi parasını değerlendirmek isteyen vatandaş 32 günde bir hesabını tekrardan bağlarken, uzun vadede bankalar yatırımı daha fazla vakitte değerlendirmek için daha yüksek faiz oranı veriyor.





Yeni yıl itibari ile tekrardan yükselişe geçen mevduat hesap faizleri yüzde 50'ye kadar yükselmekte. Bankalar müşteriye özel kampanyalarını sunmaya devam ediyor. 190 bin lira yatırımı olan vatandaş hangi bankadan ne kadar getiri kazanabileceği konusundaki araştırmalarını da sürdürüyor.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ HESAPLARI

AKBANK:

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 7.121 TL

ODEABANK

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 7.279 TL





ONPLUS

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 7.438 TL

ALTERNATİFBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 7.438 TL

DENİZBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 7.279 TL

En güncel faiz oranları yukarıdaki oranlar olmakta iken, yatırımınız için bankalar tarafından özel fırsatlar sunulabilmektedir. Bu fırsatları değerlendirebilmek için en yakın banka şubelerini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır