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Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Ocak ayında ana zam alacak olan asgari ücretli, uzmanların hesaplamalarını ve hükümetten yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:16
Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Her sene asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. En son neredeyse 1 sene önce zam alan asgari ücret, 17.002 TL olarak ödenmeye devam ediyor. Ocak ayında ana zam alacak olan asgari ücretli, uzmanların  hesaplamalarını ve hükümetten yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Ülkemizde hal bu iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda asgari ücrete 1 sene içerisinde 3. kere zam yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.  

ASGARİ ÜCRETE 3. ZAM 

Kuzey Kıbrıs’ta, 2024 yılı içerisinde asgari ücret 18 Eylül’de düzenlenen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrasında üçüncü kez artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin net 35 bin 180 TL, brüt ise 40 bin 436 TL olarak belirlendiğini açıkladı.  

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

HAYAT PAHALILIĞINA ASGARİ ÜCRET ÇÖZÜMÜ 

Gardiyanoğlu tarafından verilen müjde kapsamında son dört ayda yaşanan hayat pahalılığının %19,99 olduğu belirtilirken, bu oranın asgari ücrete yansıdığı ifade edildi. Bakan tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanları, emekliler ve devletten yardım alanlar için de benzer bir artış yapılacağı ve çalışmaların başladığı da ifade edildi.  

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE ŞOK 

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen toplantıda işveren taraf yer almadı. Bu durum, işverenlerin bu süreçteki görüşlerinin alınmaması nedeniyle tartışmalara konu olabileceği konuşulurken, Gardiyanoğlu duruma el atarak “İşverenlerin toplantıya katılmaması üzücü, fakat kamu yararına olan bir karar alındı” ifadelerini kullandı.  

Asgari ücrete itiraz süresi  

Asgari ücrete yapılan zam akabinde 10 günlük bir itiraz süreci başlatılırken, bu süre içerisinde işverenlerin veya diğer ilgili tarafların, karar hakkında itirazda bulunabileceği belirtildi.  


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