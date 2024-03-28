4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

Ocak ayında yapılan zam akabinde gözler Temmuz ayında memura sağlanan seyyanen zammın kendilerine uygulanması konusuna çevrilmişti. Emeklinin seyyanen zam beklentisi hem Erdoğan'ın '2024 emekli yılı olacak' açıklaması sonrasında hem de seçimler sebebiyle oluşmuştu. Ancak hükümet tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayına kadar herhangi bir zam yapılmayacağı belirtilmiş ve emeklinin zam hayalleri suya düşmüştü. Kimi uzmanlar emekli zammı konusunda gün gün iddialarını ortaya atsa da hükümet tarafından konu ile alakalı henüz olumlu bir yanıt verilmedi. Seçimlere 3 gün kala emeklinin beklentisi azalırken, hükümet tarafından zam değil de emekliye ayrıcalıklar ile alakalı açıklamaya başlamış bulunuyor.

Hükümet yetkilileri emeklilerin yanında olduklarını ispatlayacakları programların detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Zam bekleyen emekli kendilerine sunulacak olan indirim programlarına kendini alıştırmaya çalışırken, kimi emeklilerden bu desteklere düşürmemek adına zammın gerekli olduğu belirtiliyor.





Emekli vatandaşa zam yapılmasa da bir çok indirim söz konusu olacak. Ancak bu indirimlerin emeklinin cebine herhangi bir ek ödeme ya da zam olarak girmemesi hayalleri ertelemesine mahal verirken, gündeme çıkan promosyon ödeme zamları, promosyon süresi dolan emeklinin cebini biraz da olsun doldurmaya yetti. Banka anlaşması biten vatandaşa 8 ila 12 bin lira ödeme yapacak olan kamu bankaları, maaşların taşınması durumunda mevcut bankaya kalan promosyon süresinin ödeneceği ve bu kapsamda da emeklinin eksik promosyon ödemesi alacağı konusunda uyarılarını yinelemeye devam ediyor. Özel bankalarında emekli promosyon tutarlarını yükselteceği tahmin ediliyor.





EMEKLİYE EK AVANTAJLAR

Seçimler akabinde hemen uygulamaya sokulacak programlar ile alakalı olarak bütün bakanlıkların teyakkuza geçtiği belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama kapsamında bu desteklerin kısa sürede uygulamaya geçeceği müjdesi verildi. Tarım Kredi Market, PTT, TCDD; Türk Hava Yolları gibi bir çok kurum aracılığı ile indirim programları hazırlanacak olan emekliye sosyal destek ödemelerinin de belli şartları taşıması durumuna verileceği belirtildi.

Uzmanların iddialarında promosyonlar konusunda yeniliklerin yaşanacağı belirtilirken bu kapsamda çift maaş alan emekliye çift promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Kimi uzman isimler tarafından da yukarıda bahsi kurumlardan yüzde 50 ila yüzde 20 indirim hakkı tanınacağı tahminleri sunuldu.